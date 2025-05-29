Шаблю Наполеона продали на аукціоні за рекордні 4,7 млн.євро

29 мая 2025, 8:15

Шаблю Наполеона Бонапарта продали на торгах у Парижі за 4,7 млн ​​євро. Спочатку лот оцінили на суму від 700 тисяч до 1 млн євро. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного будинку Giquello.

Наполеон Бонапарт замовив зброю 1803 року у директора Версальської мануфактури Ніколя Ноеля Буте. Він зберігав шаблю майже остаточно правління, після чого подарував її останньому маршалу Імперії Еммануелю де Груші. Предмет зберігався у ній воєначальника.Шабля виконана в турецькому стилі, повністю із рожевого золота. Рукоятка прикрашають рельєфні зображення міфічних персонажів. Другий екземпляр шаблі, ідентичний цьому і замовлений Наполеоном, зберігається в Ермітажі в Санкт-Петербурзі.