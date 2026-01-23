"Український неофольклор" презентували на престижному салоні в Парижі

23 января 2026, 10:15

На міжнародному дизайн-салоні Maison&Objet у Парижі представили проєкт «Український неофольклор» — сучасне переосмислення української традиції через дизайн і нові технології.

В експозиції — 45 робіт від 25 українських дизайнерів і митців. Кураторка стенда — Сана Моро (Galerie Sana Moreau).



Відкриття відвідав посол України у Франції Вадим Омельченко, наголосивши, що український дизайн, попри війну, залишається впізнаваним і повноцінною частиною світового культурного простору.

З 22 січня до 9 лютого проєкт також покажуть у Культурно-інформаційному центрі України у Франції в межах Українських сезонів культури.