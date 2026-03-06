Logitech G вперше запускає в Україні ексклюзивний Red Bull бандл для геймерів

6 марта 2026, 22:52

В Україні вперше з’явився лімітований геймерський набір, створений для тривалих ігрових сесій без компромісів у продуктивності.



Logitech G запустила ексклюзивний Red Bull бандл, який вже буде доступний лише в мережі COMFY.

Миша Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE розроблена у співпраці з провідними світовими кіберспортсменами та створена виключно для змагань і перемог. При вазі лише 60 г вона поєднує мінімалізм дизайну з передовими технологіями:



• Сенсор HERO 2 — забезпечує точність професійного рівня зі швидкістю відстеження понад 888 IPS, прискоренням 80 G та чутливістю до 44 000 DPI. Підтримує незалежне налаштування осей X і Y та регулювання висоти відриву.

Гібридні перемикачі LIGHTFORCE — поєднують миттєву швидкість оптичних технологій із чітким тактильним кліком механіки.

• Технологія LIGHTSPEED — стабільний бездротовий зв’язок із частотою опитування 1 кГц, яку можна підвищити до 8 кГц при використанні приймача PRO LIGHTSPEED.

• Глайди з чистого PTFE — забезпечують плавне ковзання.

• Миша доступна у трьох кольорах: чорному, білому та червоному.



Набір має спеціальне пакування: миша розміщена по центру, а дві банки енергетичного напою Red Bull — по боках. Таке поєднання вперше представлено на українському ринку, а придбати набір і саму мишу можна буде виключно в мережі COMFY. Ціна набору — 5 799 грн, що фактично відповідає вартості миші.