Lenovo представляє нову ігрову лінійку LOQ з продуктивними ноутбуками та ПК

23 марта 2023, 16:15

Компанія Lenovo анонсувала нову лінійку ігрових девайсів Lenovo LOQ, яка дозволяє новим геймерам зробити перші кроки у своїх віртуальних подорожах.

Нові пристрої пропонують великий вибір функцій, завдяки яким гравці можуть досліджувати віртуальні світи та спілкуватися в реальному часі. До нової лінійки ноутбуків Lenovo LOQ входять Lenovo LOQ 16IRH8 і Lenovo LOQ 15IRH8 на базі процесорів Intel Core, а також настільний ПК Lenovo LOQ Tower 17IRB8 і ноутбуки Lenovo LOQ 16APH8 та Lenovo LOQ 15APH8 на базі процесорів AMD.

Натхненні преміальною ігровою лінійкою Legion від Lenovo, новинки Lenovo LOQ отримали не тільки дизайнерські особливості, як от виріз для вводу/виводу на задній панелі ноутбуків і стилізовану літеру "O" в логотипах обох брендів. Обидва суббренди доповнюють один одного та працюють на покращення користувацького досвіду під час ігор. Lenovo LOQ створений спеціально для геймерів-початківців, які тільки починають свій шлях. А тим, хто хоче змагатись та конкурувати з більш просунутими суперниками — краще обрати Lenovo Legion.



Гравці матимуть багато варіантів вибору з портфоліо геймерських пристроїв Lenovo LOQ, незалежно від розміру екрана (15 дюймів або 16 дюймів), процесора (до 13-го покоління Intel Core або AMD Ryzen серії 7000) чи вбудованої графіки (NVIDIA GeForce RTX 4060). Ноутбуки Lenovo LOQ з графікою NVIDIA мають перемикач MUX, який дозволяє покращувати інтегровану графіку через NVIDIA Advanced Optimus під час ігрових сесій. Таким чином дискретні графічні карти NVIDIA з підтримкою DLSS безпосередньо взаємодіють з дисплеєм і забезпечують більшу частоту кадрів за секунду з меншою затримкою, щоб ігри працювали більш плавно. Коли гра не запущена, перемикач MUX дозволяє ноутбуку використовувати інтегровану графіку так, щоб оптимізувати час роботи від батареї.

Ці потужні компоненти охолоджуються за допомогою чотирьох теплових трубок, подвійних 85-міліметрових високошвидкісних вентиляторів на 12 В та додаткової збільшеної системи вентиляції сумарна теплова потужність якої складає до 135 Вт. При цьому ноутбук залишається достатньо прохолодним та тихим для роботи в бібліотеці або коворкінгу. Коли настав час грати, віртуальні світи оживають на екрані розміром 15 та 16 дюймів, з яскравістю 350 ніт і роздільною здатністю WQXGA (2560*1440 пікселів), співвідношенням екрана 16:10 та змінною частотою оновлення до 165 Гц, пристрої доступні1 у двох конфігураціях 16IRH8 та 16APH8. Обидва дисплеї також підтримують технологію NVIDIA G-SYNC, яка занурює гравця у світ з яскравими кольорами, чітким контрастом і покращеною частотою оновлення, що робить кожен рух неймовірно плавними.

На всіх ноутбуках Lenovo LOQ є вбудований чіп Lenovo LA AI, такий самий як на моделях Lenovo Legion. Він працює разом з ПЗ Lenovo AI Engine+, щоб динамічно налаштовувати споживану потужність та теплову продуктивність, оптимізуючи частоту кадрів під час гри. Він використовує машинне навчання для аналізу звичок користувача, щоб з часом покращувати ігрову продуктивність.

Усі ноутбуки Lenovo LOQ доступні з оперативною пам'яттю DDR5 об'ємом до 16 ГБ (з можливістю збільшити до 32 ГБ) та частотою 5600 МГц, а також твердотілим накопичувачем PCIe об'ємом до 1 ТБ (продається окремо)2. Усі ноутбуки Lenovo LOQ розраховані на майбутнє: два слоти для оперативної пам'яті та два слоти PCIe для розширення оперативної пам'яті та накопичувача.

16-дюймові ігрові ноутбуки Lenovo LOQ оснащені акумулятором ємністю до 80 Вт*год, що забезпечує до 7 годин автономної роботи3 й підтримує технологію Super Rapid Charge Pro4, завдяки чому пристрій заряджається швидше. 15-дюймові ноутбуки Lenovo LOQ отримали акумулятор ємністю до 60 Вт*год, що забезпечує до 6 годин автономної роботи3 з підтримкою технології Super Rapid Charge5. Усі ноутбуки оснащені портом USB-C, який підтримує зарядку потужністю 140 Вт для додаткової мобільності в дорозі.

Обидва 15-дюймові та 16-дюймові ноутбуки Lenovo LOQ оснащені повнорозмірною фірмовою ігровою клавіатурою Lenovo з функцією цифрової клавіатури (numpad), ходом клавіш 1,5-мм, технологією 100-відсоткового захисту від відблисків для миттєвого реагування та точного керування, а також опціональним 4-зонним RGB-підсвічуванням. Усе це розміщено в міцному полімерному корпусі сірого кольору (Storm Grey)1, протестованому на відповідність стандартам MIL-STD 810H6, з яскравим новим логотипом Lenovo LOQ, який помітно виділяється на кришці ноутбука.

Lenovo LOQ Tower — це раціональний вибір для геймерів-початківців, яким потрібен настільний ПК з можливістю розширення в майбутньому та сміливим естетичним дизайном. На передній панелі 17-літрового корпусу з синім акцентом нанесені 2D та 3D смугасті візерунки, які не тільки виглядають ефектно, але й забезпечують покращену вентиляцію. Це дозволяє процесору Intel Core i7-13700 13-го покоління та новітній інтегрованій графіці NVIDIA 40-ї серії "дихати" під час інтенсивних ігрових сесій. Обсяг оперативної пам'яті DDR4 можна розширити до 32 ГБ з частотою до 3200 МГц. Для зберігання даних передбачено до 2 ТБ на 3,5-дюймовому жорсткому диску SATA2 зі швидкістю обертання 7200 об/хв та до 1 ТБ на твердотілому SSD-накопичувачу PCIe NVMe з інтерфейсом M.2 2280. Пристрій додатково підтримує до 1 твердотілого накопичувача та до 2 жорстких дисків (кожен з яких продається окремо).

Під'єднатися до мережі можливо за допомогою Wi-Fi 6e7 або через порт LAN частотою до 2,5 ГГц. Новинка Lenovo LOQ Tower 17IRB8 поєднує в собі конкурентне апаратне забезпечення в красивому корпусі.