Lenovo представила гарнітуру H200 Gaming Headset

6 января 2022, 12:45

Компанія Lenovo презентувала на українському ринку нову ігрову гарнітуру Lenovo H200 Gaming Headset. Зручні та стильні навушники створені для комфорту геймерів та повного занурення в ігровий процес.

Потрібно максимально зосередитися на грі? З Lenovo H200 Gaming Headset нічого не буде відволікати від запеклої боротьби, адже продуманий дизайн забезпечує максимальний комфорт під час тривалих ігор. Великі амбушури можуть обертатися, а м’який матеріал повністю повторює форму вуха, що дозволяє уникнути перетискання. Завдяки тканині, яка дихає, у навушниках зручно та не спекотно навіть під час тривалих ігрових сеансів. Гарнітура має легку конструкцію, а обідок складається з однієї смужки, довжину якої можна регулювати. Розмір аксесуару відмінно підійде будь-якому користувачу. У верхню частину обідка вбудована м’яка подушка, яка забезпечує максимально зручну та надійну посадку.Гарнітура Lenovo H200 Gaming Headset зручна у використанні, адже має інтуїтивне регулювання гучності, розташоване на навушнику. Мікрофон легко вимкнути, просто склавши його назад (flip-to-mute) — він не заважатиме під час гри, коли не потрібно розмовляти.

Користувач відчує повне занурення у гру або фільм — за безкомпромісний звук відповідають 50-міліметрові динаміки. Насолодитися всім спектром звуків дозволить частотний діапазон 20 – 20000 Гц, а максимальну гучність забезпечують чутливість 102 дБ та опір 32 Ом. Граєте у командні ігри? Спілкуватися з іншими гравцями буде комфортно завдяки вбудованому однонапрямному мікрофону, а технологія поглинання шуму дозволить уникнути сторонніх звуків.

Гарнітура Lenovo H200 Gaming Headset доступна на українському ринку за ціною від 1 699 грн.

Технічні характеристики:

Тип підключення: за допомогою розніму 3.5 mm Jack

Частотний діапазон: 20 Гц – 20000 Гц

Чутливість: 102 ± 3 дБ

Рівень спотворення (THD): 200 – 20000 Гц ≤ 3%

Тип мікрофона: електретний конденсаторний мікрофон з шумопоглинанням

Довжина кабелю: 2.2 м, 65-міліметровий Y-розгалужувач для ПК

Вага: 320 г