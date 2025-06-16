Німецька якість звуку в навушниках Sennheiser ACCENTUM Open

16 июня 2025, 13:15

Sennheiser ACCENTUM Open – це стильні TWS-навушники у форм-факторі вкладишів.Корпус цієї гарнітури виконаний з приємного на дотик матового пластику й має напрочуд сучасний та стильний дизайн, що підкреслює приналежність моделі до преміального сегменту. Відкрита акустична конструкція дозволяє одночасно слухати як аудіоконтент, так і чути звуки навколишнього середовища. Це підвищує безпеку користувача та сприяє кращому комфорту завдяки більш вільному руху повітря навколо навушників, не викликаючи подразнення і відчуття втоми у вухах навіть після багатогодинного носіння.

Відмінна якість звучання забезпечується використанням високотехнологічних 11-мм динаміків з надсучасних матеріалів виготовлення, підтримкою кодеків SBC й AAC, а також професійними налаштуваннями від аудіоінженерів з німецької компанії Sennheiser. Чистий звук з глибокими басами, насиченими середніми та дзвінкими високими частотами не залишить байдужими навіть досвідчених меломанів. Відмінна автономність дозволяє слухати аудіофайли протягом 28 годин з підзаряджанням від кейса, не переймаючись наявністю розеток поруч. Захищеність від пилу та вологи на рівні IPX4 дає змогу користуватися даною гарнітурою за будь-яких погодних умов та тренуватися з максимальним рівнем інтенсивності, не боячись крапель води та поту.

Окремою перевагою моделі Sennheiser ACCENTUM Open є її простота у використанні. Спеціальна сенсорна смартсистема ставить на паузу відтворення звуку під час виймання будь-якого навушника з вуха, технологія Multi-Poin дозволяє миттєво перемикатися між різними пристроями, а система активного шумозаглушення аналізує звукове оточення й прибирає зайві шуми як під час прослуховування аудіофайлів, так і протягом розмов.