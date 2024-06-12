В Україні розпочалися продажі гарнітури SENNHEISER ACCENTUM TRUE WIRELESS

12 июня 2024, 15:45

Новинка від знаменитого німецького бренду Sennheiser поєднує в собі найновіші досягнення в галузі сучасної портативної аудіотехніки.Ця гарнітура є дуже компактною та легкою і має відмінну ергономіку носіння, адже її конструкцію інженери Sennheiser розробили за безпосередньої участі фахівців компанії Sonova, одного з найвідоміших у світі виробників слухових апаратів, та на основі результатів багаторічних наукових досліджень особливостей функціонування органів слуху людини. Чотири пари змінних вкладишів-амбушюр з м'якого силікону в комплекті поставки допомагають правильно і щільно прилягати навушникам до стінок слухових каналів, забезпечуючи належний рівень герметичності, необхідний передусім для якісного відтворення басів та ефективного шумозаглушення, а також надійно фіксують навушники у вухах. Яскравим підтвердженням відмінного дизайну даної моделі є престижна нагорода Red Dot Design, яку гарнітура Sennheiser Accentum True Wireless отримала у 2024 році.

Якість звучання топ-рівня забезпечується використанням 7-мм випромінювачів, побудованих за технологію TrueResponse та здатних відтворювати звук в діапазоні від 5 до 21000 Гц, що виходить за межі людського сприйняття. Внаслідок цього баси звучать потужно й об'ємно, середні частоти – виразно й насичено, а високі – чисто й водночас дзвінко. Для тонкого налаштування звуку під власні вподобання в додатку Smart Control передбачено 5-смуговий еквалайзер з кількома режимами посилення басів та функцією Sound Check для створення власних пресетів. Висока якість звучання забезпечується також підтримкою передових аудіокодеків aptX і LC3 на додачу до стандартних SBC та AAC. Наднизька затримка передачі звуку гарантується завдяки найновішому протоколу Bluetooth 5.3 з підтримкою технологій Bluetooth LE та Auracast, з якими в користувача з’являється ще й можливість слухати аудіотрансляції в музеях, кафе, аеропортах тощо.Модель Sennheiser Accentum True Wireless оснащується адаптивною системою активного шумозаглушення, яка функціонує в комплексі з системою дискретного спрямування вбудованих мікрофонів, завдяки чому ці навушники значно швидше реагують на зміни зовнішнього аудіофону та миттєво усувають будь-який шум, як-от гул двигунів, гамір у кафе, пориви вітру тощо. Для більшої безпеки та комфорту в даній гарнітурі передбачено спеціальний режим аудіопрозорості Transparency Mode, який вмикається та налаштовується простим жестом або парою натискань у додатку Sennheiser Smart Control. В цьому ж додатку можна налаштувати й інші функції сенсорного керування навушниками.

Новинка постачається в компактному та стильному зарядному кейсі, що оснащений зарядним роз'ємом USB-C та підтримує бездротове заряджання за технологією Qi. Енергетичний ресурс кейсу гарантує до 20 годин роботи гарнітури, а самі по собі навушники можуть безперервно працювати до 8 годин.