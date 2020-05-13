Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 доступны в Украине

13 мая 2020, 11:45

На складе Юг-Контракта появились инновационные беспроводные наушники Momentum True Wireless 2 от немецкого бренда Sennheiser.



Юг-Контракт начинает продажи новинки для настоящих меломанов – новых компактных беспроводных наушников Sennheiser Momentum True Wireless 2. Оснащенная фирменными 7-миллиметровыми динамическими излучателями, данная модель воспроизводит максимально качественный стереозвук с глубокими басами, естественными средними и детализированными высокими частотами в диапазоне от 5 Гц до 21 кГц. Наушники поддерживают технологию Bluetooth 5.1, а также полностью совместимы с профилями A2DP, AVRCP, HSP, HFP и кодеками SBC, AAC, aptX.

Встроенный эквалайзер в мобильном приложении Smart Control значительно упрощает процесс тонкой настройки звука. С его помощью пользователи могут быстро и без лишних усилий оптимизировать качество звучания в соответствии со своими персональными предпочтениями.



Система активного шумоподавления в сочетании с эффективной пассивной шумоизоляцией, которую обеспечивают вкладыши-амбушюры наушников, гарантирует полное погружение в звуковую картину. При этом функция Transparent Hearing позволяет хорошо слышать всё, что происходит вокруг и свободно общаться со всеми, кто находится рядом, без необходимости каждый раз снимать наушники – функция активируется буквально одним прикосновением к сенсорной панели наушника.



Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 оснащены ёмкими аккумуляторами и способны работать 7 часов автономно в режиме непрерывного аудиовоспроизведения и до 28 часов с подзарядкой от батареи кейса.



Сенсорные панели на обоих Momentum True Wireless 2 можно самостоятельно настраивать. Это дает возможность создавать собственный интерфейс дистанционного управления основными функциями плеера, телефона и активации голосового помощника Google Assistant или Apple Siri. Благодаря функции «умной паузы» (Smart Pause) сенсоры наушников определяют, когда пользователь вынимает их из ушей или, наоборот, надевает их и, соответственно, автоматически ставят плеер на паузу, а затем запускают воспроизведения трека с места остановки.



Поддержка международного сертификата IPX4 означает, что Momentum True Wireless 2 надежно защищены от брызг, влаги и пота, что позволяет без проблем пользоваться наушниками в любую погоду.

Встроенный в наушники высокочувствительный микрофон превращает данную модель в удобную гарнитуру Sennheiser Momentum True Wireless 2 и их зарядные кейсы выпускаются в двух цветовых решениях - классическом черном и светло-сером.Главная Новости Новости Юг-Контракта Уже в продаже: наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2Новости