Юг-Контракт будет продавать наушники Oppo

В ассортименте Юг-Контракта появились наушники от китайского бренда Oppo, известного во всем мире производителя качественной потребительской электроники.
OPPO Electronics Corporation — китайская компания, которая является подразделением корпорации BBK Electronics и с 2001 года производит высококлассную потребительскую электронику. Несмотря на то, что в Украине продукция данной торговой марки представлена в основном современными смартфонами, в ассортименте бренда также присутствует аудиотехника класса Hi-End, в частности, TWS-наушники.
Беспроводная стереогарнитура OPPO Enco Free W31, которая уже есть в наличии на складе Юг-Контракта, представляет собой компактные наушники класса True Wireless Stereo с поддержкой сразу нескольких передовых технологий. Данная модель выполнена в современном дизайне, одновременно трендовом и эргономичном, и представлена в матовом черном и матовом белом цветовых решениях корпуса.
Новинка поддерживает стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0 с минимальной задержкой при передаче данных и с максимальной скоростью подключения к источнику звука. Особая бинауральная система передаёт звук со смартфона в каждый наушник одновременно, что обеспечивает высокую скорость и плавность трансляции и позитивно сказывается на ощущениях пользователя от прослушивания. Поддержка кодеков AAC и SBC позволяет оптимизировать звуковой поток как для быстрой и надёжной передачи данных, так и для наивысшего качества звучания.
Использование в динамиках наушников Oppo Enco W31 двойных композитных графеновых диафрагм обеспечивает максимально качественное звучание в очень широком частотном диапазоне, благодаря чему наушники одинаково хорошо воспроизводят как глубокие басы, так и звонкие высокие частоты.
Гарнитура оснащается сразу четырьмя встроенными микрофонами, причем одна пара отвечает за возможность беспроводного общения, а вторая обеспечивает эффективную и безошибочную работу активного шумоподавления. Благодаря этому, разговаривать посредством беспроводной гарнитуры Oppo Enco W31 можно даже в самых шумных местах.
Эргономичная форма вкладышей обеспечивает плотную и комфортную посадку в ушах, причем в данной модели предусмотрены сразу два сценария ношения: Shallow In-ear для максимально надежной посадки и Half In-ear для лучшей воздухопроницаемости. Защита от влаги по стандарту IP54 гарантирует возможность использования наушников в любую погоду. За управление плейлистом отвечают сенсорные панели, разместившиеся на поверхности чашек.
При весе каждого наушника всего лишь 4,6 грамма и весе зарядного футляра 50 граммов, показатель автономности стереогарнитуры составляет впечатляющие 15 часов работы.
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