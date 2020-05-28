Три модели беспроводных наушников OPPO выиграли награды A'Design

28 мая 2020, 10:15

С тех пор, как они попали на рынок, беспроводные наушники OPPO Enco W31 получили множество положительных отзывов за свою визуальную привлекательность и технические характеристики.

При цене 1999 гривен наушники были названы лучшими бюджетными беспроводными наушниками. За качество дизайна наушники OPPO Enco W31 недавно получили премию Platinum Design Award в категории "Дизайн цифровых и электронных устройств 2019-2020" на всемирно известном конкурсе A'Design Award & Competition.

A'Design Award & Competition— это масштабное международное событие в области дизайна, которое имеет значительный авторитет. Премия определяет инновационные достижения в области архитектуры, дизайна интерьера, продуктового дизайна, моды и графического дизайна — особенно те, что выходят за рамки привычного и воплощают новейшие идеи.



Конкурс оценивает передовые работы дизайнеров, предприятий и организаций со всего мира, и ежегодно получает более 10 тыс. заявок на участие. Из возможных платиновых, золотых, серебряных, бронзовых и железных наград, беспроводные наушники OPPO Enco W31 получили платиновую.



Наушники OPPO Enco W31 выделялись среди конкурентов своим "отличным форм-фактором, разработанным для эргономичного комфорта и легкого применения", безопасным управлением прикосновением, элегантным дизайном с округлыми формами, и высокотехнологичными материалами, такими как анодированный алюминиевый сплав.



Решающим фактором для получения беспроводными наушниками OPPO Enco W31 платиновой награды стал внешний вид. Жюри A'Design высоко оценило наушники за чрезвычайно эргономичный дизайн, надежную и удобную фиксацию наушника в ухе, и визуальная привлекательность.



На самом деле, внешний вид это не все, чем впечатляют наушники OPPO Enco W31. Они имеют высокую функциональность, в частности, технологию ультранизкой задержки звука. Эти наушники были разработаны для решения распространенных проблем с обычными Bluetooth® наушниками, такими как плохая стабильность соединения и высокая задержка звука. Благодаря бинауральной Bluetooth-передаче с низкой задержкой, наушники OPPO Enco W31 уменьшили задержку звука до самого низкого уровня в сегменте. Такая практически незаметная задержка позволяет получать синхронные и стабильные звук и изображение во время игры или просмотра видео.

Высшая награда Platinum Design Award от A'Design для OPPO Enco W31 была закономерной. Эти наушники — от безупречного внешнего вида до низкой задержки, от качества звука до времени работы от аккумулятора — по всем параметрам являются лидерами в отрасли. А при цене 1999 грн они могут стать наиболее рентабельными беспроводными наушниками 2020 года.

Другие модели серии OPPO Enco также были отмечены на конкурсе A'Design. TWS (true wireless) наушники OPPO Enco M31 и беспроводные шумопонижающие наушники OPPO Enco Q1 получили Gold awards — золото в соревновании.



Команда дизайнеров OPPO создала легкие и гибкие наушники Enco M31, которые можно комфортно носить вокруг шеи весь день. Наушники имеют вес всего 22 г и отличаются уникальным эргономично изогнутым ободком на шее и обтекаемым дизайном. Они самые удобные в своем классе благодаря силиконовому ободку с вставкой из титанового сплава, что позволяет их разгибать и хранить в кармане. Как первые беспроводные наушники, поддерживающие кодек LDAC и имеющие сертификат Hi-Res стандарта в своем ценовом диапазоне, OPPO Enco M31 отличаются своей формой и функциональностью.

Наушники OPPO Enco Q1 имеют не только превосходное качество звука, но и элегантный, бесшовный высококачественный функциональный корпус, обеспечивающий комфорт в течение всего дня.



Платиновые и золотые награды, полученные тремя беспроводными наушниками OPPO, является достойным признанием достижений OPPO в промышленном дизайне. OPPO продолжают двигаться дальше и готовятся предложить пользователям еще больше продуктов, инновационно сочетая эстетику и технологии.