В Украине презентовали TWS-наушники ОРРО Enco X

28 апреля 2021, 9:45

OPPO AED Украина презентовала флагманские TWS Bluetooth наушники OPPO Enco X.



Беспроводные TWS наушники — результат первой коллаборации ОРРО с датским премиум-производителем динамиков Dynaudio.



Как и предыдущие флагманские TWS наушники от OPPO, OPPO Enco X оснащены собственной инновационной звуковой системой DBEE 3.0 и беспроводной трансмиссией LHDC, что обеспечивает высочайшее качество Hi-Fi.

Наушники OPPO Enco X — это премиальное сочетание акустического мастерства OPPO и опыта скандинавского аудиогиганта Dynaudio. Аутентичное, первоклассное качество звука — квинтэссенция масштабных исследований, испытаний и поисков, осуществляемых главными экспертами по акустике Dynaudio и командой OPPO в самой большой акустической лаборатории Европы.



В 2007 году OPPO представила свою первую технологию DBEE 1.0 Dynamic Audio. Тринадцать лет спустя компания презентует новые материалы, новую структуру и новые технологии в абсолютно инновационной звуковой системе DBEE 3.0. Наушники OPPO Enco X представляют собой коаксиальную конструкцию с двумя драйверами. Передний магнитно-сбалансированный мембранный драйвер обрабатывает высокие частоты, а трехслойный композитный динамический драйвер, расположенный сзади, управляет средне-низкими частотами. Сочетание параллельных двойных динамиков, которые поддерживаются беспроводной передачей LHDC с низкой задержкой, позволяет наслаждаться непрерывным, четким, сбалансированным звуком с естественной глубиной.



OPPO Enco X оснащены тройным микрофоном для обеспечения алгоритма управления шумом, встроенным микрофоном непосредственно в части, размещаемой в ухе, и двойным микрофоном вне уха. Благодаря этому, а также современному адаптивному фильтру и механизму распознавания шума ветра наушники устраняют посторонние звуки во время звонков. Даже в шумной среде и при порывах ветра собеседник все равно будет слышать вас четко.



Наушники OPPO Enco X приумножают наследие, оставленное предыдущими наушниками OPPO, — передачу звука с низкой задержкой. Новая бинауральная Bluetooth передача с низкой задержкой отличается большей стабильностью, оптимизацией сверхнизкой задержки на системном уровне и еще более ощутимым уменьшением задержек. Улучшена аудиовизуальная синхронизация, а еще минимизировано количество лагов и препятствий для подключения.

- 25 часов воспроизведения музыки или 15 часов разговоров подряд — вот на что способны новые наушники с зарядным кейсом. Но и без него OPPO Enco X приятно вас удивят, предложив 5,5 часа воспроизведения музыки или 3,5 часа разговоров;- если активировано максимальное шумоподавление, наушники могут прослужить 4 часа без зарядного кейса или 20 часов с ним.Используйте сенсорное управление наушниками OPPO Enco X, чтобы легко переключиться на следующую песню или изменить режим шумоподавления:- Double-tap control (Управление двойным нажатием): дважды коснитесь любого динамика, чтобы перейти к следующей песне, ответить на звонок или завершить разговор;- Slide control (Управление скользящим движением): сделайте пальцем движение вверх или вниз по обе стороны наушников, чтобы отрегулировать громкость;- Press-and-hold control (Управление нажатием и удержанием): нажмите и удерживайте любую сторону наушников в течение секунды, чтобы переключиться между двумя выбранными режимами уменьшения шума (по умолчанию это режим прозрачности и режим максимального шумоподавления);- Three-tap control (Управление тремя нажатиями): этот элемент управления может активировать Google Voice Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa.