OPPO Enco X3s – флагманські бездротові навушники зі звуком від Dynaudio

2 сентября 2025, 15:15

OPPO AED Україна презентує OPPO Enco X3s, флагманські бездротові навушники, створені у співпраці з експертами Dynaudio.

Ця модель поєднує преміальне звучання, інноваційні технології шумопоглинання та інтелектуальні функції для максимального комфорту та занурення у світ музики.

Enco X3s оснащені подвійними динамічними драйверами — 11 мм для глибокого та потужного басу (Thundering bass) і 6 мм для відтворення чистого вокалу (Pure vocals). Разом із потужними подвійними ЦАП (DAC) і налаштуванням від Dynaudio, ці навушники забезпечують ультраширокий частотний діапазон 15 Гц – 40 кГц, а також надшироку смугу пропускання у 5500 Гц, що гарантує неймовірну деталізацію і природне звучання навіть найдрібніших нюансів.Сертифікація Hi-Res Audio, підтримка кодека LHDC 5.0 і фірмове налаштування від Dynaudio (Dynaudio featured) розкривають музику у високій роздільній здатності, дозволяючи почути кожен її звук так, як задумав автор. OPPO Alive Audio та Sound Master EQ додають глибини, об’ємності та індивідуальних налаштувань для кожного слухача.Система активного шумопоглинання (ANC) до 55 дБ в реальному часі (Real-time Dynamic ANC) та новий адаптивний режим (New Adaptive Mode) автоматично підлаштовуються під навколишні умови. Це дозволяє насолоджуватися музикою навіть у найгаласливіших місцях.

Для дзвінків застосовується технологія 3-мікрофонного AI Clear Call у поєднанні з Hybrid Wind Noise Cancellation, що ефективно знижує шум вітру та фонові звуки, роблячи голос максимально чітким навіть на вулиці чи в транспорті.

OPPO Enco X3s підтримують подвійне підключення (Dual Connection) до двох пристроїв одночасно, що дозволяє легко перемикатися між смартфоном і ноутбуком. Функція AI Translate забезпечує миттєвий переклад у реальному часі — ідеальне рішення для подорожей і бізнес-зустрічей.

Навушники оснащені Bluetooth 5.4 для стабільного з’єднання, сенсорним управлінням (Touch Control) для зручного керування музикою і дзвінками та функцією Golden Sound для максимальної персоналізації звучання під користувача.

Для персоналізації доступні Fit Test для перевірки щільності прилягання амбушюр та Custom Balancer для налаштування звучання під власні вподобання. Управління здійснюється зручною сенсорною панеллю або через додаток HeyMelody App.

Загальний час автономної роботи сягає до 45 годин з урахуванням кейса, а без нього навушники працюють до 11 годин безперервного відтворення. Це означає, що ви можете слухати музику кілька днів поспіль без додаткової підзарядки. Завдяки підтримці швидкої зарядки (Fast Charging) лише кілька хвилин у кейсі забезпечують години прослуховування, а повне заряджання відбувається максимально швидко через порт Type-C.Модель має захист від пилу та води за стандартом IP55, що робить її надійним вибором для спорту та активного способу життя. При вазі всього 4,73 г кожен навушник залишається практично непомітним навіть під час тривалого використання.Навушники OPPO Enco X3s у кольорі Nebula Silver можна придбати в Україні за 6599 грн на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.