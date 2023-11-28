OPPO AED Україна презентує навушники Enco Air3i

28 ноября 2023, 14:15

OPPO Enco Air3i, найновіше доповнення до найпопулярнішої серії OPPO Enco Air, офіційно на українському ринку.

Значне покращення якості звуку та часу автономної роботи піднімає ваш музичний досвід на новий рівень.

OPPO Enco Air3i продовжує традицію дизайну з напівпрозорим кейсом “желе”, який є візитівкою серії OPPO Enco Air. Безшовна обробка та мінімальний об'єм поєднуються з сучасним стилем, який доступний у білому кольорі. Напівзакриті вкладиші підходять для різних форм вуха. Легкі навушники вагою 3,7 г кожен створені для комфортного прослуховування музики протягом тривалого часу.



OPPO Enco Air3i забезпечує неперевершений Hi-Fi звук завдяки рідкісному в своєму ціновому діапазоні композитному динамічному драйверу з титановим покриттям діаметром 13,4 мм. Потужний динамічний драйвер забезпечує неперевершене звучання. Енергія його звучання подвоїлася в порівнянні з першим поколінням OPPO Enco Air. Динамічний драйвер забезпечує глибокі баси, нюансові високі частоти та захоплюючі середні частоти. Вбудовані звукові ефекти, Bass Boost і Clear Vocals зможуть задовольнити найвибагливіших слухачів.



TWS навушники OPPO Enco Air3i мають найкраще серед конкурентів шумопоглинання зі штучним інтелектом. Ви будете чітко почуті навіть у галасливому середовищі. Подвійна передача даних через Bluetooth 5.3 з низькою затримкою забезпечує ще більш стабільне з'єднання та стійкість до перешкод. Тривалість роботи від одного заряду акумулятора - найкраща в індустрії: до 5,5 годин, а з зарядним кейсом - до 35 годин. OPPO Enco Air3i сумісні з пристроями на базі iOS та Android.

Попередня модель, OPPO Enco Air, завоювала понад 1 мільйон клієнтів по всьому світу, які дають позитивні відгуки (97%), що свідчить про її величезну популярність і високу якість. Нові OPPO Enco Air3i також створені під суворим контролем якості та ретельними випробуваннями, щоб гарантувати зручність використання та довговічність. Завдяки функції флеш-підключення при відкритті навушники автоматично підключаються до вашого пристрою, щойно ви відкриваєте кейс. Якість звуку делікатно змінюється, щоб захистити ваш слух, попри тривале прослуховування.В Україні TWS навушники OPPO Enco Air3i доступні у білому кольорі.

На період старту продажів OPPO Enco Air3i можна придбати за ціною лише 1999 грн на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Алло", "Фокстрот", Eldoradо, Rozetka та інших.

