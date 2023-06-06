OPPO AED Україна представляє новий смартфон A98

6 июня 2023, 15:15

OPPO AED Україна представила найновіше доповнення до сімейства смартфонів серії A, OPPO A98. Новинка оснащена акумулятором флагманського рівня з 67 Вт надшвидкою зарядкою SUPERVOOC TM, великим 5000 мАг акумулятором та технологією OPPO Battery Health Engine.

Крім того, смартфон має неймовірно великий екран з частотою оновлення 120 Гц, оснащений технологією розширення оперативної пам'яті та новітньою ColorOS 13.1.

OPPO A98 доступний у двох колірних рішеннях - Мрійливому Синьому (Dreamy Blue) та Холодному Чорному (Cool Black). Обидва кольори створені за допомогою культової технології OPPO Glow, яка має ефект мерехтливого кристалу та стійке до відбитків пальців покриття. Телефон важить близько 192 г і має товщину 8,2 мм, а також оснащений 3D-вигнутою задньою панеллю.

Смартфон ОРРО A98 пройшов шість основних тестів на стійкість до падінь, впливу води, радіації, кліматичних впливів, багаторазових невеликих падінь і стабільності сигналу.



Розроблений для роботи протягом усього дня, OPPO A98 оснащений однією з найкращих конфігурацій зарядного пристрою та акумулятора в своєму ціновому діапазоні.

Модернізація зарядного пристрою та акумулятора означає, що OPPO A98 можна зарядити до 100% всього за 44 хвилини за допомогою зарядного пристрою SUPERVOOC потужністю 67 Вт, а 5-хвилинної зарядки достатньо для 6 годин телефонних розмов або 2,5 годин типового перегляду відео на YouTube. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує до 39 годин телефонних розмов, 16 годин перегляду відео на YouTube або 8,4 години ігор при повному заряді. Після повного заряду акумулятора його вистачає на 17,5 днів роботи в режимі очікування з функцією "Завжди на екрані".

Крім того, ОРРО A98 також оснащений технологією OPPO Battery Health Engine, яка дозволяє акумулятору підтримувати 80% початкової ємності після 1600 циклів заряджання та розряджання, таким чином підтримуючи продуктивність акумулятора на рівні, близькому до оптимального, протягом чотирьох років використання за умови заряджання в середньому один раз на день.



OPPO A98 оснащений 6,72-дюймовим дисплеєм з надвисокою частотою оновлення 120 Гц флагманського рівня. Завдяки високій частоті оновлення дисплей забезпечує більш плавну та швидку реакцію, незалежно від того, чи користувачі гортають Instagram, чи грають у найновіші ігри.

Завдяки мобільній платформі Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform, OPPO A98 забезпечує потужну та надійну роботу. OPPO A98 оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, а також підтримує розширення за допомогою SD-карти до 1 ТБ. Завдяки технології розширення оперативної пам'яті OPPO, об'єм оперативної пам'яті телефону можна збільшити до 8 ГБ невикористаної пам'яті ROM, що подвоює обсяг доступної оперативної пам'яті.

Окрім високої продуктивності, ОРРО A98 також пройшов 48-місячні випробування на захист від старіння, проведені в лабораторії OPPO. Зафіксувавши середній показник старіння менше 10% після чотирьох років щоденного використання, ОРРО A98 пропонує 48 місяців захисту продуктивності, що забезпечить безперебійну роботу навіть після чотирьох років використання, порівняно з попереднім поколінням телефонів серії A.



Завдяки вдосконаленій 64-мегапіксельній AI-камері, 32-мегапіксельній селфі-камері, 2-мегапіксельній камері глибини та 2-мегапіксельній мікролінзі, OPPO A98 надає ентузіастам фотографування повністю оновлені можливості для розкриття їхнього творчого потенціалу. Телефон також оснащений іншими вражаючими функціями, такими як Портретний Режим, ШІ Ретуш Портретів, Селфі HDR, ШІ Кольоровий Портрет та іншими, які забезпечують приголомшливі високоякісні знімки.

Завдяки 40-кратному збільшенню об'єктив Microlens забезпечує виняткову деталізацію при дослідженні мікроскопічного світу, недоступного неозброєному оку. Тепер користувачі можуть зануритися в мікроскопічний світ, щоб відкрити для себе абсолютно новий погляд на життя, дослідити більше таємниць, що ховаються за повсякденними об'єктами.