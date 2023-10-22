OPPO AED Україна презентує новий A38 із 33 Вт SUPERVOOC та 50 Мп камерою

22 октября 2023, 18:38

OPPO AED Україна презентувала новий смартфон A серії – OPPO A38 на платформі MediaTek Helio G85 з 33Вт SUPERVOOC швидкою зарядкою і 5000 мАг потужним акумулятором.



Пристрій може похвалитися 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, приголомшливим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і режимом надгучності, що ідеально поєднуються для забезпечення виняткового користувацького досвіду для повсякденного використання та розваг.



OPPO A38 залишається вірним знаковій естетиці дизайну OPPO і зачаровує своїми яскравими кольорами та вишуканими текстурами. OPPO A38 доступний у двох стильних кольорах: Сяючий Золотий (Glowing Gold) та Сяючий Чорний (Glowing Black). В обох моделях використовується ексклюзивна технологія OPPO Glow, яка надає задній панелі телефону ледь помітне сяйво.

Лінійка також успадкувала той самий культовий ультратонкий дизайн, притаманний моделям A серії OPPO. Завдяки 2D Premium Design пристрій зручно тримати в руці, він має витончений і легкий корпус, його товщина складає лише 8,16 мм, а вага - близько 190 г.OPPO A38 оснащений 6,56-дюймовим HD+ дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц і колірною гамою 96% DCI-P3, який може досягати 720 ніт яскравості в режимі високої яскравості. Це дозволяє користувачам без зусиль переглядати вміст на екрані без необхідності затінення навіть під прямими сонячними променями. Дисплей також оснащений технологією All-Day AI Eye Comfort, яка мінімізує навантаження на очі, роблячи перегляд комфортним незалежно від часу перед екраном.OPPO A38 оснащений 50 Мп камерою зі штучним інтелектом та 2 Мп камерою з ефектом боке, що дозволяє користувачам робити чіткі, природні та яскраві знімки. Завдяки підтримці піксельного бінінгу, чотири пікселі об'єднуються в один більший піксель, зберігаючи більше деталей навіть в умовах низької освітленості. Дві камери також працюють в тандемі з вдосконаленим алгоритмом портретної зйомки OPPO, щоб забезпечити вражаючі світлові плями боке на задньому плані і виділити об'єкт зйомки в портретному режимі. Фронтальна камера OPPO A38 з роздільною здатністю 5 Мп забезпечує чудові селфі та покращену якість відеодзвінків. Завдяки функції портретної ретуші користувачі можуть регулювати рівень обробки для досягнення витончених і природних ефектів як на фронтальній, так і на основній камерах.Працюючи на платформі MediaTek Helio G85, OPPO A38 забезпечує плавну та ефективну роботу. Завдяки власному динамічному обчислювальному процесору OPPO, довготривала безперебійна робота OPPO A38 була підтверджена 36-місячними тестами Fluency Protection, проведеними в лабораторії OPPO, які зафіксували середній рівень старіння менше 10%, що гарантує довговічність смартфону.

OPPO A38 оснащений 4Гб RAM+128Гб ROM та технологією розширення пам'яті, яка дозволяє конвертувати вільний простір ПЗУ в 4 Гб оперативної пам'яті, щоб підтримувати безперебійну роботу телефону під час високих навантажень.

OPPO A38 також пропонує користувачам режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає посилити гучність динаміка на 300%. Це забезпечує зручність телефонних дзвінків і перегляду коротких відео навіть у метушливому або шумному середовищі.

OPPO A38 може похвалитися великим 5000 мАг акумулятором, який можна зарядити до 100% приблизно за 75 хвилин за допомогою 33Вт SUPERVOOC швидкої зарядки. 15-хвилинної зарядки вистачить на 5 годин перегляду відео на YouTube. При повному заряді пристрою залишиться більше 20% заряду акумулятора навіть після 12 годин роботи та повсякденної діяльності.

OPPO також представила низку ексклюзивних технологій, покликаних підвищити безпеку заряджання та надійність акумулятора. Функція All-day Charging Protection використовує штучний інтелект для вивчення звичок користувачів щодо заряджання та інтелектуального планування заряджання, забезпечуючи безпеку та ефективність під час нічного або тривалого періоду заряджання. Крім того, функція енергозбереження зі штучним інтелектом на весь день гарантує підтримку 25 годин роботи в режимі очікування навіть при низькому рівні заряду акумулятора 5%.



Розроблений з думкою про довговічність, OPPO A38 має захист від пилу та води за стандартом IP54, а також водонепроникність за стандартом IPX4, що забезпечує захист від бризок води або вологого середовища. Щоб забезпечити максимальну якість і надійність, OPPO A38 пройшов шість основних тестів, включаючи фізичні падіння, воду, радіацію, кліматичні пошкодження, багаторазові невеликі падіння і тести на стабільність сигналу.



В Україні смартфон OPPO A38 доступний у двох кольорах: Сяючий Золотий (Glowing Gold) та Мерехтливий Чорний (Glowing Black).