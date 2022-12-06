ОРРО AED Україна презентувала OPPO Band 2

6 декабря 2022, 12:45

OPPO AED Україна офіційно запустила в продаж OPPO Band 2, нове покоління носимих пристроїв OPPO Band.

Гаджет оснащений ультрачітким великим кольоровим екраном, силіконовим ремінцем та має повний спектр оновлених професійних застосунків для покращення сну, тренування та здоров’я.

Створений для молодих людей, OPPO Band 2 оснащений 1,57-дюймовим ультрачітким великим екраном із щільністю пікселів 302 PPI, співвідношенням екрану до корпусу на 47% більше, ніж у попереднього покоління, та збільшеною на 74% площею дисплея. Яскравість екрана досягає 500 ніт, забезпечуючи чіткість зображення навіть за надмірного денного освітлення.

OPPO Band 2 має класичний дизайн ремінця та різні дизайни циферблатів годинника. А завдяки AI Outfit Watch Face 2.0 ви можете легко налаштувати циферблат годинника, щоб відобразити свій унікальний стиль. Крім того, OPPO Band 2 легкий, важить близько 33 г і зручно лягає на зап'ястя.



Для більш професійного та точного моніторингу даних про тренування та стан здоров'я в OPPO Band 2 вбудований високоточний 6-осьовий датчик руху, а також датчики пульсу та кисню в крові. Завдяки новому потужному програмному забезпеченню з'явився новий режим «Теніс», який розпізнає різні удари та записує п'ять типів даних: удари, швидкість розмаху ракеткою, тривалість активності, пульс та спалені калорії. OPPO Band 2 також пропонує оновлену функціональність для бігу: моніторинг серцевого ритму під час бігу, вимірювання ЧСС, рекомендації щодо швидкості бігу та 13 дистанцій для бігу. Крім того, OPPO Band 2 підтримує до 100 режимів тренувань та автоматичне визначення 4 режимів: ходьба, біг, еліптичний тренажер та гребний тренажер, що робить тренування безпечнішими та ефективнішими.



Перед сном можна встановити розклад сну, і браслет активує режим «СОН» на прив'язаному телефоні, щоб підготувати вас до сну. Поки ви спите, браслет відстежуватиме ваше засинання, пробудження, тривалість сну, фази сну (глибокий сон і швидкий сон), швидкий рух очей (REM), рівень кисню в крові, а також оцінюватиме ризик хропіння. Після пробудження ви можете перевірити звіт про якість сну та звіт про хропіння, щоб краще зрозуміти свій сон. Додаткові функції OPPO Band 2 включають моніторинг серцевого ритму протягом усього дня, моніторинг та запобігання стресу в реальному часі, звіт про сон та нагадування про необхідність пити воду, щоб допомогти вам залишатися здоровим та бадьорим протягом усього дня.



OPPO Band 2 – це ваш розумний помічник у житті. Він дозволяє встановлювати будильники та таймери, перевіряти погоду і багато іншого - і все це на зап'ясті. Одного повного заряду батареї вистачить до 14 днів роботи, тому вам не потрібно турбуватися про рівень заряду. Крім того, завдяки швидкій зарядці OPPO Band 2 може працювати цілий день завдяки 5-хвилинній підзарядці та повністю заряджатися протягом години.



В Україні OPPO Band 2 доступний у чорному кольорі. OPPO Band 2 можна придбати за 3499 грн. на сайтах і в магазинах партнерів oppoua.com, Eldoradо, Comfy, «Фокстрот», «Алло», Citrus, Rozetka тощо.