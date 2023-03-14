OPPO AED Україна представляє свій перший планшет - OPPO Pad Air

14 марта 2023, 12:15

OPPO AED Україна представляє свій перший планшет, що вийшов на європейський ринок.

OPPO Pad Air був розроблений, щоб забезпечити кращий користувацький досвід, красивіший дизайн і найвищу продуктивність. Пристрій надзвичайно легкий і має чудовий двоколірний дизайн з металічним напиленням. Що стосується програмного забезпечення, OPPO Pad Air оснащений новою ColorOS for Pad, що покращує користувацький досвід завдяки інтелектуальній та плавній взаємодії.

OPPO Pad Air має двоколірний металевий дизайн. Верхня частина задньої панелі поєднує 3D-текстуру з покриттям OPPO Glow та канавками, які забезпечують краще розташування у руці та запобігають появі відбитків пальців. Нижня частина задньої панелі була оброблена піскоструминним апаратом із зернами розміром всього 0,15 мм, створюючи поверхню, яка виглядає гладкою, але не слизькою. Навіть маючи цільнометалеву ковану рамку, OPPO Pad Air є легким та зручним. Гаджет важить всього 440 г та має товщину 6,94 мм.



OPPO Pad Air працює під керуванням ColorOS for Pad. ColorOS for Pad підтримує інтелектуальні сенсорні взаємодії, такі як поділ екрана двома пальцями, виклик cпливаючого вікна за допомоги чотирьох пальців та інтелектуальну бічну панель. Крім того, є дві нові мультидисплейні функції, що допомагають користувачам підтримувати безперервність роботи на різних пристроях. Перша – це перетягування файлів, а друга – спільне використання буфера обміну. За допомогою першої функції користувачі можуть легко переносити файли зі свого смартфона OPPO на OPPO Pad Air за допомогою перетягування( Drag-and-drop) . Адже на великому екрані OPPO Pad Air фотографії та відео ще простіше редагувати. Завдяки спільному використанню буфера обміну користувачі можуть легко копіювати та вставляти текст як на смартфоні, так і на планшеті, піднімаючи продуктивність на новий рівень.

Варто також зазначити, що користувачі можуть легко збільшити об’єм оперативної пам’яті OPPO Pad Air до 7 Гб, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та запозичивши до 3 ГБ невикористаної ПЗУ. Це дозволить пристрою запускати кілька програм, які потребують великої кількості пам’яті, з меншою затримкою.



OPPO Pad Air працює на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 680. Його восьмиядерна архітектура дозволяє користувачам легко працювати та грати навіть у режимі багатозадачності. OPPO Pad Air оснащений 10,36-дюймовим 2K HD дисплеєм, який пройшов сертифікацію TÜV Rheinland щодо догляду за очима та може гарантувати захист очей від синього світла, що ефективно знижує втому очей. Крім того, OPPO Pad Air оснащений чотирма надвеликими динаміками та підтримує Dolby Atmos, забезпечуючи високоякісне та чисте звучання для захоплюючого прослуховування. Великий акумулятор ємністю 7100 мАг дозволяє користувачам дивитися відео до 12 годин, брати участь у відеоконференціях до 15 годин або читати електронні книги до 16 годин. Акумулятора легко вистачає на кілька годин, будь то робота, розваги або онлайн заняття.



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Абсолютно новий OPPO Pad Air доступний у сірому кольорі, модель з 4 ГБ + 64 ГБ коштує 9 999 грн, а модель з 4 ГБ + 128 ГБ – 10 999 грн.