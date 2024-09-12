OPPO представляє витривалий OPPO A3 з ігровими можливостями

12 сентября 2024, 0:02

OPPO AED Україна представляє новітній смартфон серії A, OPPO A3, розроблений для повсякденної експлуатації та витривалості.

Cмартфон нової серії має сертифікат відповідності американському військовому стандарту ударостійкості та захист від потрапляння вологи, а також великий акумулятор ємністю 5100 мАг та функцію швидкого заряджання SUPERVOOC TM потужністю 45 Вт, які разом забезпечують оптимальну роботу та дозвілля впродовж трьох років. Завдяки додатковим функціям, таким як дисплей з яскравістю 1000 ніт, режим надгучного звуку, мобільна платформа Snapdragon 6s 4G Gen1, а також великий обсяг пам'яті та сховища, новий OPPO A3 також покращує розважальні можливості, від екстремальних ігор до потокового відео.

Створений для забезпечення найвищих стандартів щоденної надійності, OPPO A3 має посилений корпус, виготовлений із використанням передових матеріалів, включаючи подвійне загартоване скло, що захищає телефон від щоденних падінь та ударів. На знак визнання його відмінної міцності, A3 отримав сертифікат MIL-STD 810H на ударостійкість військового класу, а також стандартну сертифікацію SGS, що робить його одними з найміцніших смартфонів у своєму сегменті.



Крім того, ця модель має захист від вологи та пилу за стандартом IP54, що гарантує захист від пролитої кави, чаю з молоком, супу та каші. Завдяки функції Splash Touch точність дотику та швидкість реагування покращуються, коли екран вологий, що дозволяє користувачам продовжувати користуватися телефоном під час дрібного дощу, після виходу з басейну або в багатьох інших повсякденних ситуаціях з мокрими руками.



OPPO A3 не лише надійний, але й має витончений та сучасний дизайн. При товщині всього 7,68 мм і вазі близько 186 г, прямокутна рамка та пласка 2D задня панель забезпечують плавну текстуру та відчуття, а заокруглений прямокутний дизайн модуля камери ще більше підкреслює преміальний вигляд пристрою.



OPPO A3 доступний у трьох кольорах - Білосніжний (Starlight White), Мерехтливий Чорний (Sparkle Black) та Зоряно- фіолетовий (Starry Purple). Модель у кольорі Sparkle Black виготовлена за технологією OPPO Glow, що допомагає захистити її від відбитків пальців та бруду. Всі інші моделі мають глянцеву панель.



Новий OPPO A3 оснащений великим акумулятором ємністю 5 100 мАг, який забезпечує тривалий час автономної роботи для повсякденної роботи та розваг. Більше того, батарея здатна працювати на рівні понад 80% від початкової ємності після 1 600 циклів заряджання, що забезпечує понад чотири роки оптимального стану акумулятора для середньостатистичного використання.



Наявність зарядного модуля SUPERVOOC TM Flash Charge потужністю 45 Вт підвищує ефективність заряджання, дозволяючи зарядити батарею на 50% за 30 хвилин і на 100% за 75 хвилин. Завдяки функції інтелектуального заряджання (Smart Charging) акумулятор також автоматично заряджається відповідно до конкретних звичок кожного користувача, забезпечуючи більш розумний і безпечний процес заряджання, що подовжує термін служби акумулятора.



Працюючи на мобільній платформі Snapdragon 6s 4G Gen1, OPPO A3 забезпечує ефективну роботу з низьким енергоспоживанням. Завдяки 6 ГБ пам'яті та 256 ГБ сховища, телефон забезпечує плавну та швидку роботу в будь-який час: чи то в іграх, чи то при перегляді онлайн-відео.



Крім того, Trinity Engine в ColorOS 14 ще більше підвищує ефективність, точно плануючи обчислювальні ресурси за допомогою удосконаленої моделі процесора.

На додаток до передового апаратного забезпечення, OPPO A3 пропонує високопродуктивні розважальні функції, розроблені для того, щоб забезпечити користувачам ще більш винятковий ігровий досвід. 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавний перегляд у будь-який час, а автоматичне визначення освітленості дозволяє налаштувати пікову яскравість екрану до 1000 ніт у сонячному середовищі, гарантуючи, що будь-який контент буде виглядати чітко і зрозуміло, навіть якщо ви використовуєте телефон на вулиці.



Технологія OPPO Ultra Volume Mode підвищує загальний рівень розваг завдяки покращеному звуку на телефоні A3. Завдяки можливості збільшити гучність динаміка телефону до 300%, режим надгучності гарантує, що всі звуки - від телефонних дзвінків до музики - будуть звучати голосно і чітко, навіть у галасливому середовищі.



Для створення контенту 50-мп надчітка камера та 5-мп селфі-камера, а також додаткові функції камери, такі як портретна ретуш зі штучним інтелектом, відео з двома режимами перегляду та ретуш відео, дозволяють користувачам створювати природні зображення та відео, відкриваючи додаткові можливості для творчості, що робить OPPO A3 надійним супутником для фіксації кожного важливого моменту в житті.



OPPO A3 у кольорах Sparkle Black та Starry Purple можна придбати в Україні за акційною ціною до старту продажу. З 12/09 до 29/09 акційна ціна OPPO A3 6/256 ГБ становить 7 599 грн.

Смартфони можна придбати на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.