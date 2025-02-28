OPPO AED Україна презентує нову серію смартфонів Reno13

28 февраля 2025, 12:45

ОРРО AED Україна представляє свою новинку — серію смартфонів зі штучним інтелектом OPPO Reno13.



Оснащені функціями AI Livephoto, AI Editor та підводної зйомки, що підтримують захист від води та пилу за стандартами IP69, смартфони серії Reno13 поєднують потужне апаратне забезпечення та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення з витонченим, міцним дизайном, щоб задовольнити потреби творчих людей, геймерів та повсякденних користувачів, встановлюючи новий стандарт для смартфонів без жодних компромісів у продуктивності та можливостях ШІ.



Серія Reno13, натхненна величними крилами метеликів, вирізняється сміливим новим дизайном, що представляє гармонійне поєднання технологій та моди. Виразний дизайн серії ще більше підкреслюється низкою преміальних кольорів. Так, Reno13 Pro 5G доступний у фірмових кольорах Лавандовий Метелик та Графітовий Сірий, Reno13 5G — у Діамантовий Метелик і Оксамитовий Сапфір.



Безшовна задня панель Reno13 Pro 5G та Reno13 5G з монолітного формованого скла надає телефонам елегантного, вишуканого вигину та підвищеної міцності, а рамка з аерокосмічного алюмінію забезпечує на 200% більше пружності, ніж пластикова, а також на 20% кращу стійкість до вигину та на 36% кращу стійкість до падінь.



Завдяки цим та іншим вдосконаленням обидві моделі пропонують оптимальний баланс між легкістю конструкції та міцністю. Reno13 Pro 5G важить лише 195 г при тонкому профілі 7,55 мм, тоді як Reno13 5G важить 181 г при товщині 7,24 мм у кольорі Діамантовий Метелик і 7,29 мм для кольору Оксамитовий Сапфір. У Reno13 Pro 5G розширений екран Infinite View з ультратонкими рамками забезпечує безшовний перегляд з візуально рівними надзвичайно вузькими рамками з усіх чотирьох боків. І Reno13 Pro 5G, і Reno13 5G оснащені OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K з підтримкою частоти оновлення 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93,8% і 93,4% відповідно. Обидва дисплеї також сертифіковані для HDR10+, Amazon HD&HDR та Netflix HD&HDR.



OPPO піднімає мобільну фотографію на нові висоти з серією Reno13 завдяки низці потужних функцій штучного інтелекту, покликаних допомогти користувачам зафіксувати кожну яскраву мить у найдрібніших деталях.



AI Livephoto переосмислює динамічну фотографію завдяки надчітким зображенням високої чіткості в поєднанні з винятковою плавністю та стабільністю зйомки. Використовуючи стабілізацію OIS і технологію динамічного розширення кадру, ця функція мінімізує розмиття кадру, одночасно підвищуючи різкість зображення, створюючи один з найбільш плавних і надійних способів зйомки в Livephoto.



Повний набір інструментів для пост-редагування та творчого вдосконалення, включаючи ефекти макіяжу та фільтри, а також технологія Pro XDR надають додаткову свободу для персоналізації спогадів без зайвих зусиль.



Серія Reno13 також робить великий крок в усуненні бар’єрів сумісності між різними екосистемами смартфонів. Завдяки новій функції Tap-to-Share, ці телефони є одними з перших пристроїв Android, які підтримують прямий обмін живими фотографіями з пристроями iOS (з підтримкою NFC), а підтримка обміну живими фотографіями зі штучним інтелектом через популярні соціальні мережі, включаючи TikTok, Instagram і WhatsApp, робить обмін контентом між друзями, родиною та підписниками простішим, ніж будь-коли.

Ще одна абсолютно нова функція серії Reno13 — AI Motion, яка використовує передову технологію генеративного штучного інтелекту для перетворення нерухомих зображень на яскраві трисекундні відео з якістю майже 2K. Додаючи до фотографій живі ефекти мікро-руху або сповільненої анімації, як-от зоряне небо чи жваві вулиці, AI Motion може перетворити будь-яку фотографію на динамічне живе фото без жодних професійних навичок редагування. Окрім цих функцій, редактор зі штучним інтелектом серії Reno13 пропонує набір інструментів, які перетворюють звичайні знімки на зображення професійного рівня.

— AI Clarity Enhancer підвищує чіткість віддалених пейзажів, щоб навіть віддалені об’єкти, такі як ландшафти або архітектурні деталі, виглядали максимально чіткими.

— Функція AI Unblur повертає чіткість раніше розмитим фотографіям.

— Функція AI Reflection Remover усуває відблиски на склі, дозволяючи користувачам знімати пейзажі через вікна з мінімальними втратами.

Reno13 Pro 5G також може похвалитися 50Мп основною камерою (Sony IMX890), 50Мп телефотокамерою з 3,5-кратним оптичним зумом, 8Мп надширококутною камерою та 50Мп селфі-камерою. На Reno13 Pro 5G і Reno13 5G як фронтальна, так і основна камери підтримують запис відео з роздільною здатністю 4K Ultra Clear, що в чотири рази чіткіше, ніж стандартне Full-HD відео, і наповнене більш насиченими деталями.



Серія Reno13 також використовує пропонує інноваційні функції штучного інтелекту, такі як Документи — окремий додаток для професіоналів, що дозволяє узагальнювати, редагувати текст або навіть витягувати діаграми для редагування безпосередньо в документі за допомогою штучного інтелекту. Тим часом AI Assistant для нотаток пропонує інструменти для форматування, редагування, розширення вмісту та зміни стилю на основі штучного інтелекту. Ці можливості доповнюються оновленим AI Toolbox 2.0, який включається через бічну панель і пропонує перевірку орфографії в режимі реального часу, переклади, переписування тексту та підказки кількома мовами на основі інтелектуального розуміння поточного завдання користувача.



Завдяки ступеню захисту від води та пилу IP69 для всіх моделей, серія Reno13 пропонує винятковий захист. Телефони не лише захищені від бризок води температурою до 80°C, вони також можуть залишатися зануреними у воду на глибині до 2 метрів протягом 30 хвилин, відкриваючи користувачам абсолютно нові можливості для дослідження та творчості в навколишньому світі.

Завдяки найкращому в галузі рівню водонепроникності телефони серії Reno13 підтримують підводну фото- та відеозйомку без необхідності використання зовнішніх водонепроникних чохлів або аксесуарів. Усі моделі оснащені спеціальним режимом підводної зйомки з незалежним налаштуванням кольору для отримання реалістичних знімків без спотворень, а також фізичним керуванням за допомогою кнопок для легкої роботи під водою. Крім того, вдосконалений механізм дренажу одним натисканням кнопки витісняє воду з пристрою за лічені секунди, підтримуючи оптимальну продуктивність.

Оснащені кастомною мобільною платформою MediaTek Dimensity 8350, оптимізованою у партнерстві з MediaTek, Reno13 Pro 5G і Reno13 5G встановлюють новий стандарт мобільної продуктивності. Оснащений передовим 4-нм процесором, Dimensity 8350 має 8-ядерний CPU з тактовою частотою до 3,35 ГГц, що забезпечує приріст продуктивності на 20% при одночасному зниженні пікового енергоспоживання на 30%. Це забезпечує виняткову продуктивність при високій енергоефективності, забезпечуючи більш плавний і гнучкий ігровий процес, фотозйомку високої чіткості та надійну підтримку просунутих функцій штучного інтелекту.

Ігрові можливості ще більше підвищуються завдяки мультисистемі охолодження зі збільшеною паровою камерою (VC) зі штучним інтелектом. У Reno13 Pro 5G площа VC збільшена вдвічі порівняно з попереднім поколінням. Також були додані інтелектуальні алгоритми для динамічного керування температурою для стабільної продуктивності під час тривалих ігрових сесій.

Навіть під час ресурсномістких сесій ігровий процес на Reno13 залишається плавним і без затримок завдяки оновленому ігровому процесору AI HyperBoost, який інтелектуально розподіляє ресурси і стабілізує частоту кадрів, забезпечуючи плавний ігровий процес.



Серія Reno13 також представляє AI LinkBoost 2.0, новітнє рішення для зв’язку від OPPO, з одинадцятьма стратегічно розміщеними антенами в діапазоні 360° для покращення прийому сигналу. Інтелектуальна система автоматично налаштовує пріоритет мережі, щоб користувачі залишалися на зв’язку навіть у жвавих і переповнених місцях. У порівнянні з попереднім поколінням, швидкість обміну відео на стадіонах збільшилася на 25%, а буферизація відео в переповнених торгових центрах зменшилася на 24%. AI LinkBoost 2.0, що працює на спеціальному чіпі OPPO SignalBoost X1, також покращує проникнення через стіни та усуває мертві зони, збільшуючи зону покриття на 42,2% до 145 метрів та швидкість завантаження на 143,1% до 20,55 Мбіт/с. Крім того, оновлений AI LinkBoost включає функцію позиціонування Wi-Fi, яка підказує користувачам, як розмістити телефон в оптимальному положенні, щоб забезпечити надійне з’єднання навіть у важкодоступних місцях.



Що стосується акумулятора та зарядки, Reno13 Pro 5G та Reno13 5G оснащені акумуляторами ємністю 5800 мАг та 5600 мАг відповідно, а також підтримують технологію швидкої зарядки OPPO SUPERVOOC потужністю 80 Вт. Обидва акумулятори розроблені для забезпечення тривалого терміну служби без шкоди для продуктивності, зберігаючи щонайменше 80% своєї початкової ємності після п’яти років використання.



Нові смартфони серії Reno13 вже доступні в Україні на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.