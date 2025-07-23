OPPO представляє нові моделі А5 - А5х 4/128 та A5 6/128 та 8/256

23 июля 2025, 7:55

OPPO AED Україна оголосила про старт продажів нових смартфонів серії A — А5х 4/128 та A5 6/128 та 8/256.

Створені, щоб витримати найскладніші виклики повсякденного життя, нові моделі — це справжні витривалі гіганти із безкомпромісною надійністю. Завдяки захисту від води та пилу за стандартом IP65, ударостійкості військового стандарту та потужному акумулятору на 6000 мА•год із рекордним терміном служби в 5 років, OPPO A5 та OPPO A5x переосмислюють поняття витривалості та якості — і все це за доступною вартістю.



Спроєктовані для довговічної експлуатації, OPPO A5 та OPPO A5x мають сертифікований захист від води та пилу IP65, що оберігає смартфони від зовнішніх впливів. Герметичний корпус не пропускає частки пилу, піску чи ворсу, тож телефони ідеально підходять для використання на вулиці, на будівництві або в запилених приміщеннях. Захист поширюється й на потрапляння рідини — дощ, випадкові бризки напоїв чи волога на кухні й у ванній не стануть проблемою.

Щоб впоратись із непередбачуваними ситуаціями, OPPO A5 та OPPO A5x отримали додаткові інженерні рішення. Усі важливі порти — як-от слот для SIM-карти — герметизовані силіконовими прокладками, а роз’єм USB-C захищено водонепроникним гніздом. Усередині пристроїв критичні компоненти додатково захищено спеціальними піноматеріалами та клеєм, що знижує вплив вібрацій і ударів. Така конструкція мінімізує ризик пошкодження, продовжуючи термін служби смартфонів та зменшуючи потребу в ремонті.

OPPO A5 та OPPO A5x також відповідають військовим стандартам ударостійкості та мають відзнаку SGS Gold Label. Екран із подвійним загартуванням витримує удари на 160% сильніше, ніж звичайне скло, а корпус зі сплаву високої міцності спроєктований для захисту внутрішніх компонентів. Результати лабораторних випробувань підтверджують витривалість смартфонів при падіннях, подряпинах від ключів і навіть у випадку наїзду автомобілем — тож вони стануть надійним вибором для найрізноманітніших сценаріїв.

Завдяки акумулятору на 6000 мАг, створеному з урахуванням темпу сучасного життя, OPPO A5 та OPPO A5x встановлюють новий стандарт у своєму ціновому сегменті. За таку ємність відповідає ексклюзивна конструкція з централізованим підключенням електродів (centralised-tab battery), яка знижує внутрішній опір, пришвидшує зарядку, зменшує нагрівання та підвищує безпеку й стабільність. Крім того, ця інноваційна конструкція дозволила зробити пристрої тоншими без шкоди для автономності.

Результат — до 16,34 години перегляду відео на YouTube без перерви, 26,6 години голосових дзвінків з вимкненим екраном або 450 годин у режимі очікування без необхідності підзарядки.

Ще одна перевага — 5-річний ресурс акумулятора, чого рідко можна очікувати від пристроїв у цьому ціновому діапазоні. Комбінація фірмових апаратних і програмних рішень OPPO дозволяє батареї зберігати понад 80% початкової ємності навіть після 1700 циклів заряджання — а це еквівалентно п’яти рокам активного використання без потреби заміни.



Крім того, смартфони підтримують технологію 45 Вт SUPERVOOC Flash Charge, що змінює уявлення про зарядку в бюджетному сегменті. Всього за 21 хвилину смартфони заряджаються до 30%, а повна зарядка триває лише 84 хвилини.



Разом із ColorOS 15, OPPO A5 та OPPO A5x отримали набір новітніх ШI-функцій, які забезпечують плавну роботу та підвищують ефективність повсякденного користування. Зокрема, інтегровано Google Gemini — голосовий асистент нового покоління, що допомагає виконувати щоденні завдання швидше й зручніше.

OPPO A5 відкриває нові можливості для зйомки завдяки функціям на базі штучного інтелекту, що забезпечують інтуїтивний і розумний користувацький досвід. У поєднанні з основною 50-мегапіксельною камерою Ultra-Clear, 2-мегапіксельним сенсором глибини, 5-мегапіксельною фронтальною камерою та творчими режимами на кшталт «Портрет» це дозволяє ще легше знімати яскраві, виразні фото — з більшим задоволенням і свободою.

OPPO A5x пропонує користувачам також більше можливостей для зйомки завдяки вдосконаленій камері з підтримкою штучного інтелекту. Основна 32-мегапіксельна ширококутна камера забезпечує чіткі й насичені зображення в будь-яких умовах освітлення, а також підтримує автофокус для зручної та точної зйомки. Фронтальна камера на 5 Мп підходить для яскравих селфі та відеодзвінків. Смартфон також оснащений ІЧ-портом (інфрачервоним), що дозволяє використовувати його як пульт керування для сумісних пристроїв, розширюючи функціональність моделі у повсякденному використанні.

За лаштунками роботи даних моделей А серії фірмовий рушій OPPO Trinity Engine забезпечує системну оптимізацію як апаратного, так і програмного забезпечення. Це дозволяє OPPO A5 та OPPO A5x відповідати всім вимогам сертифікації OPPO щодо збереження плавної роботи протягом 48 місяців, гарантує стабільну продуктивність і надійну роботу навіть після чотирьох років використання.



Смартфони OPPO A5 та OPPO A5x працююють на базі процесора Snapdragon 6s Gen1. OPPO A5 комплектується 6 або 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ постійної пам’яті. OPPO A5x має 4 Гб оперативної та 128 постійної пам’яті. Завдяки функції розширення ОЗП, обидві моделі можуть додатково використовувати віртуальну пам’ять для запуску важких застосунків без лагів до 8Гб для А5х та до 16Гб для А5. Дисплей із яскравістю до 1000 ніт, режим гучності 300% Ultra Volume Mode та технологія Seamless Network Switching 2.0 забезпечують вражаючий досвід під час перегляду контенту, прослуховування музики чи ігор — будь-де й будь-коли.

OPPO A5 продовжує традиції серії A — це надлегкий та надтонкий смартфон із товщиною всього 7,99 мм і вагою 193 г. Він доступний у двох вишуканих кольорах — Aurora Green (Мерехтливий зелений), Mist White (Туманно-білий). Кожен варіант має преміальну матову текстуру, створену за допомогою точного CNC-оброблення та технології UV-друку. Ці кольори випромінюють стриману елегантність і надають OPPO A5 виразного вигляду.

OPPO A5x зберігає фірмову витонченість серії A, поєднуючи стиль і зручність користування. При тих самих габаритах — товщині 7,99 мм і вазі близько 193 г — смартфон відчувається напрочуд легким та ергономічним. Модель представлена у двох привабливих кольорах: Cosmic Blue (Космічний синій) і Glowing White (Сяючий білий). Завдяки продуманому оздобленню корпусу, ці кольори підкреслюють динамічний характер пристрою, надаючи йому сучасного та елегантного вигляду.



OPPO A5 та OPPO A5x можна придбати в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

Смартфони OPPO A5 6/128 ГБ та OPPO A5 8/256 ГБ доступні у кольорах Aurora Green (Мерехтливий зелений) та Mist White (Туманно-білий) за цінами 7499 грн та 8499 грн. А молодша версія OPPO A5х 4/128 ГБ доступна у кольорах Cosmic Blue (Космічний синій) і Glowing White (Сяючий білий) за ціною 6499 грн.



До 27 липня 2025 року, за нагоди старту продажів, при купівлі смартфонів OPPO A5 6/128 ГБ, OPPO A5 8/256 ГБ та OPPO A5х 4/128 ГБ покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 у подарунок.