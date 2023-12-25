Різдвяне диво з OPPO

25 декабря 2023, 15:53

Різдво стрімко наближаються, а отже, час готуватися до свят.

ОРРО AED Україна турбуються про споживачів та оголошують цінопад на низку смартфонів, TWS навушників та планшетів ОРРО, зокрема й на моделі-бестселери.



Смартфон ОРРО А78 пропонує подвійні стереодинаміки, блискавичну 67Вт SUPERVOOC зарядку і довговічний акумулятор ємністю 5000 мАг. Це перший телефон серії A, оснащений 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і частотою дискретизації дотику до 180 Гц.



ОРРО A78 оснащений системою камер, що включає 50 МП основну камеру та низку нових функцій, які полегшують фото та відео зйомку.

Смартфон ОРРО A78 працює на мобільній платформі Snapdragon 680 та має 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ або 128 ГБ постійної пам'яті з можливістю встановлення до 1 ТБ додаткової пам'яті через слот для карт пам'яті SD. До того ж, смартфон має функцію розширення RAM до 16 ГБ (8+8 ГБ) за допомогою технології OPPO RAM Expansion.



Звичайна ціна ОРРО А78 (8/256 ГБ) 11 111 грн. Святкова ціна 7 999 грн (15/12-31/12)



Молодша модель ОРРО А78 (8/128 ГБ) коштуватиме 7 499 грн замість 9 999 грн з 15 по 31 грудня.



Також можна придбати фірмові напівпрозорі чохли ОРРО у двох кольорах: чорний та зелений. Вони не тільки підкреслять витончений дизайн задньої панелі нового смартфона, але й слугуватимуть додатковим захистом від подряпин і під час падінь.



Смартфон OPPO A38 (4/128 ГБ) - працює на платформі MediaTek Helio G85 та має 33Вт SUPERVOOC швидку зарядку і 5000 мАг потужний акумулятор. OPPO A38 оснащений 6,56-дюймовим HD+ дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц і колірною гамою 96% DCI-P3, який може досягати 720 ніт яскравості в режимі високої яскравості.



Пристрій може похвалитися 50 Мп камерою зі штучним інтелектом та 2 Мп камерою з ефектом боке, що дозволяє користувачам робити чіткі, природні та яскраві знімки. OPPO A38 також пропонує користувачам режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає посилити гучність динаміка на 300%.

Розроблений з думкою про довговічність, OPPO A38 має захист від пилу та води за стандартом IP54, а також водонепроникність за стандартом IPX4, що забезпечує захист від бризок води або вологого середовища.



OPPO A38 має функцію розширення RAM до 8 ГБ (4+4 ГБ) за допомогою технології OPPO RAM Expansion.



Звичайна ціна 7 299 грн. Святкова ціна 5 499 грн (15/12-31/12).



TWS навушники OPPO Enco Buds2 захищені за стандартом IPX4 та підтримують функцію шумозаглушенння під час дзвінків, що дозволить спілкуватися у громадському транспорті, центрі міста, інших шумних місцях. Працюють OPPO Enco Buds2 за допомогою версії Bluetooth 5.2. Це забезпечує стабільність передачі даних. Крім того навушники мають спеціальний ігровий режим, який дозволяє занурюватися у віртуальні розваги з мінімальною затримкою звуку та сенсорне керування для максимальної зручності користувачів.



Звичайна ціна 1 999 грн. Святкова ціна 999 грн (11/12-31/12).

Планшет OPPO Pad Air (4/128 ГБ) працює на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon® 680. OPPO Pad Air оснащений 10,36-дюймовим 2K HD дисплеєм з сертифікатом TÜV Rheinland, а також чотирма надвеликими динаміками з Dolby Atmos. Планшет має великий акумулятор ємністю 7100 мАг і працює під керуванням ColorOS for Pad. Користувачі можуть легко збільшити об’єм оперативної пам’яті OPPO Pad Air до 7 Гб, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та запозичивши до 3 ГБ невикористаної ПЗУ.

Звичайна ціна 10 999 грн. Святкова ціна 7 999 грн (18/12-31/12).Святкові знижки поширюються і на інші моделі гаджетів ОРРО для найвибагливіших користувачів:Смартфон OPPO Reno 10 (8/256 ГБ) - 15 999 грн замість 19 999 грн. (15/12-31/12)Смартфон ОРРО A98 (8/256 ГБ) - 11 999 грн замість 15 999 грн. (18/12-31/12)Смартфон ОРРО Reno 8T (8/128 ГБ) - 10 555 грн замість 12 999 грн. (11/12-31/12)Смартфон ОРРО A58 (6/128 ГБ) - 6 399 грн замість 7 999 грн. (15/12-31/12)Смартфон ОРРО A58 (8/128 ГБ) - 6 777 грн замість 8 999 грн. (15/12-31/12)Смартфон ОРРО А18 (4/128 ГБ) - 4 999 грн замість 5 999 грн. (15/12-31/12)Смартфон ОРРО A17k (3/64 ГБ) - 4 499 грн замість 4 699 грн. (11/12-31/12)TWS навушники OPPO Enco X2 – 5 555 грн замість 5 999 (18/12-31/12)TWS навушники OPPO Enco Air3 Pro - 2 999 грн замість 3 499 грн (11/12-31/12)TWS навушники OPPO Enco Air2 Pro - 2 499 грн замість 2 999 (18/12-31/12)TWS навушники OPPO Enco Air3 - 1 599 грн замість 2 499 грн (18/12-31/12)Придбати гаджети ОРРО за акційною ціною можна на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Eldoradо, Епіцентр, Rozetka та інших.Поспішайте потішити себе та своїх близьких крутим технологічним подарунком під ялинку!