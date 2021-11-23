Розпродаж Amazfit – 5 моделей годинників на Black Friday

23 ноября 2021, 6:52

До Чорної п’ятниці в Amazfit підготували знижки на бестселери Amazfit.

GTS 2 mini – стильний годинник з більш ніж 70 вбудованими спортивними режимами, широким функціоналом, потужною батареєю та екраном AMOLED. Модель можна буде придбати за 2222 грн замість 2899 грн.

Bip U – багатофункціональний розумний годинник з усім необхідним: 60 вбудованих спортивних режимів, датчик серцевого ритму, пульсометр, лічильник калорій, крокомір, відстеження індексу персональної активності, IPS-екран і відмінна батарея. Доступний за 1299 грн замість 1599 грн.

GTS 2 та GTR 2 – годинник з величезним функціоналом: вже 90 вбудованих спортивних режимів, PAI (індивідуальний індекс фізичних навантажень), екран AMOLED і можливість приймати/відхиляти дзвінки прямо з годинника. Купити зі знижкою можна за 4299 грн замість 4999 грн.

T-Rex – брутальний і надійний годинник для активного способу життя, з яким не страшно пройти «вогонь, воду та мідні труби», про що свідчить відповідність цього годинника дванадцяти сертифікатам військового стандарту США MIL-STD-810G. Ця модель в акційний період коштуватиме 2999 грн замість 3799 грн.