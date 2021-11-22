Новий смартфон Nokia C30 по ціні 2999 - спеціальна пропозиція до Чорної п'ятниці

22 ноября 2021, 14:31

До Чорної п’ятниці компанія HMD Global підготувала спеціальну пропозицію на новий смартфон Nokia C30, який з 22 до 30 листопада можна буде придбати за акційною ціною 2999 грн (стара ціна - 3 399грн).

Період: з 22 до 30 листопада