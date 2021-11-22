Новий смартфон Nokia C30 по ціні 2999 - спеціальна пропозиція до Чорної п'ятниці

До Чорної п’ятниці компанія HMD Global підготувала спеціальну пропозицію на новий смартфон Nokia C30, який з 22 до 30 листопада можна буде придбати за акційною ціною 2999 грн (стара ціна - 3 399грн).
Смартфон із найпотужнішим акумулятором і найбільшим екраном з-поміж усіх смартфонів Nokia
Акційна ціна: 2999 грн
Акція діє у мережах магазинів: Rozetka, Allo, Comfy, Eldorado, TTT, Vodafone, Brain.
Період: з 22 до 30 листопада
Новий смартфон Nokia C30 має місткий та надпотужний акумулятор (6000 мАг), що тримає заряд до 3-х днів. Пристрій оснащений великим 6,82-дюймовим екраном HD+ та подвійною камерою на 13 МП із сенсором глибини зображення для ще більш якісних знімків.
Nokia C30 працює на базі операційної системи Android 11 (Версія Go) та отримуватиме регулярні, щоквартальні оновлення системи безпеки протягом 2-х років. Інтегрований сканер відбитків пальців і функція розпізнавання обличчя гарантують, що важлива інформація завжди залишатиметься під надійною охороною. Смартфон має міцну конструкцію корпусу із полікарбонатним покриттям, що забезпечить довговічність пристрою.