Nokia C30 и Nokia 6310 официально доступны в Украине

13 октября 2021, 12:15

HMD Global анонсирует старт продаж в Украине нового смартфона Nokia C30 с самым емким аккумулятором и самым большим экраном среди всех смартфонов Nokia, а также усовершенствованной версии культовой модели Nokia 6310 с новыми функциями и характеристиками.



Nokia C30 — мощный смартфон, который поможет не упустить ни одной детали, чтобы увлекаться и делиться своими впечатлениями еще больше.



Благодаря невероятному 6,82-дюймовому экрану HD+ вы сможете увидеть еще больше. Сверхмощный аккумулятор 6000 мАч, заряда которого хватает до трех дней, воплотит любые ваши потребности. Качественные снимки обеспечит двойная камера на 13 МП. Смартфон Nokia C30 с регулярными, ежеквартальными обновлениями системы безопасности в течение не менее двух лет не только выдержит испытание временем, но и надежно защитит всю важную для вас информацию.

Растущий спрос на большие экраны показывает, что количество потребителей, которые ищут смартфоны с размером экрана от 6” до 7”, возрастет к 2025 году с нынешних 82% до 96%. Nokia C30 имеет захватывающий 6,82-дюймовый экран HD+, который приятно удивит поклонников больших дисплеев. С изображением высочайшего качества под любым углом вы с легкостью выполните все необходимые рабочие задачи и презентации, а во время отдыха сможете наслаждаться своим любимым сериалом.



Когда вы много работаете, крайне важно, чтобы ваш телефон мог выдержать любую нагрузку. Благодаря ёмкому и сверхмощному аккумулятору 6000 мАч, который позволяет работать на одном заряде до трех дней, вы сможете совершенствовать свои навыки, транслировать стримы и всегда оставаться на связи с близкими. А высокое качество и прочность конструкции смартфона Nokia C30 с поликарбонатным покрытием гарантированно обеспечит долговечность устройства.



Ценные мгновения останутся с вами навсегда благодаря двойной камере 13 МП с самым высоким разрешением среди всех устройств серии C на сегодняшний день. А сенсор глубины изображения обеспечит вашим фото непревзойденное качество.



Когда речь идет о рабочих идеях и персональных данных, сложно переоценить важность их надежной сохранности. Как и другие модели серии C, смартфон Nokia C30 будет гарантированно получать ежеквартальные обновления системы безопасности в течение двух лет. А благодаря сканеру отпечатков пальцев и функции распознавания лица ваша информация всегда будет оставаться под надежной защитой.

Усовершенствованная версия классической модели серии Originals — Nokia 6310 — это легендарная классика с современным переосмыслением, новыми характеристиками и функциями. Телефон разработан с учетом всех потребностей современного пользователя, которому необходимо всегда оставаться на связи. Больше возможностей, улучшенная эргономика и аккумулятор, который держит заряд несколько недель — Nokia 6310 воплощает все преимущества, которыми традиционно отличаются телефоны Nokia. И да, это устройство всё еще имеет предустановленную игру «Змейка».



Одним из главных преимуществ телефона является легкость его использования. Благодаря обновленным увеличенным кнопкам и широкоформатному дисплею просматривать что-либо на экране значительно легче и приятнее. Увеличенные в размерах шрифты и обновленный функционал меню улучшают читабельность, а для удобства текстовые сообщения можно еще и слушать.

Nokia C30 можно приобрести в Украине в конфигурации с 2/32 ГБ по рекомендованной розничной цене 3 399 грн. Цвета: зеленый и белый.Nokia 6310 уже доступен для покупки в Украине в конфигурации с 8/16 МБ. Цвета: чёрный, тёмно-зелёный и жёлтый. Рекомендованная розничная цена: 1 699 грн.