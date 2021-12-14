Nokia C30 - спеціальна пропозиція до новорічних свят - всього 2888 гривень

14 декабря 2021, 9:15

Компанія HMD Global до новорічних свят підготувала спеціальну пропозицію на новий смартфон Nokia C30, який з 13 по 31 грудня можна буде придбати за акційною ціною 2888 грн (стара ціна - 3 399грн).



Nokia C30 має найпотужніший акумулятор і найбільший екран з-поміж усіх смартфонів Nokia.

Акційна ціна

Період: з 13 по 31 грудня