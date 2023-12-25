Як штучний інтелект бачить Україну майбутнього

25 декабря 2023, 11:15

Спеціалісти зі штучного інтелекту напередодні новорічних свят запитали у нейромережі, якою вона уявляє Україну майбутнього.

ШІ згенерував кадри країни після 2030 року. На них Україна є технологічно розвиненою державою.Серед сюжетів: швидкісні потяги, доставка вантажів дронами, електротранспорт та електричні вітряки.Кияни можуть впізнати міст на Троєщину, по якому їде поїзд метро, а харків’яни – нові квартали з хмарочосами біля Держпрому. У Львові розвивається протезування, суперлюди з біонічними протезами будуть звичною частиною нашого майбутнього.