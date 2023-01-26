Lenovo та МАН випустили профорієнтаційний YouTube-проєкт Cyber Future

26 января 2023, 16:45

Компанія Lenovo та Мала академія наук України спільно створили профорієнтаційний проєкт Cyber Future: 10 професій майбутнього.

Серія відеоінтерв’ю допоможе тим, хто хоче обрати або змінити ІТ-фах, дізнатись усе про професії майбутнього та уявити себе в новій ролі. Топові фахівці десяти популярних напрямів розкажуть, як потрапили до професії, яким був їх кар’єрний шлях та що необхідно для досягнення успіху в сфері. Усі десять випусків вже є у відкритому доступі на платформі Малої академії наук України.

До 2025 року 85 мільйонів робочих місць можуть втратити актуальність через стрімкий розвиток технологій, натомість на ринку праці з’явиться 97 мільйонів нових ролей — про це йдеться у прогнозі Всесвітнього економічного форуму. Такі тенденції позначаються й на освіті: за даними МОН у 2022 році у перелік шести найзатребуваніших спеціальностей серед українських вступників увійшли зокрема “Комп'ютерні науки” та “Інженерія програмного забезпечення”.

Проєкт Lenovo і МАН, присвячений сучасним професіям, складається з десяти відеороликів, з яких глядачі дізнаються, як побудувати кар’єру в геймінгу, що таке маркетинг WEB 3.0, як стати художником ігрових персонажів, а також чим особливі професії у сфері кіберзахисту та штучного інтелекту. Докладний гайд покликаний допомогти зорієнтуватися у світі технологій та дізнатися, як досягти успіхів в популярній сфері.

“Безперечно, освіта є основою стійкого майбутнього. Тому компанія Lenovo системно співпрацює з освітніми ініціативами в Україні та світі, зокрема і з Малою Академією Наук. Ми віримо, що технології мають сприяти розвитку, а їх стрімке поширення вимагає постійної підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Сподіваємось, що практичний захоплюючий досвід, яким діляться герої проєкту Cyber Future, допоможе майбутнім студентам розширити уявлення про те, що насправді актуально, та обрати фах мрії”, — зазначив керівник напряму комерційних пристроїв Lenovo в Україні Микола Антонюк.

Героями проєкту стали відомі в професійних колах представники сучасних спеціальностей. Наприклад, геймер Данило Ішутін, переможець турніру "The International" з Dota-2, засновник кіберспортивного клубу B8 та ексгравець української команди "Na'Vi". Дмитро Корнілов, маркетинг-футурист з 13-річним досвідом та CEO метамаркетингової агенції FFFACE.ME, Ліза Хлопкова, UI/UX-дизайнерка, авторка ютуб-каналів і співзасновниця VR-стартапу та інші герої з цікавою біографією та професійними досягненнями.