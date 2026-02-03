У Франції зрубали дуб, посаджений за часів правління Людовіка XIV

3 февраля 2026, 11:15

Фактично мертвий 340-річний дуб знаходився у державних лісах Футе-де-Кло, приблизно за 20 км на південний схід від міста Ле-Ман.

За даними телевізійного мовника TF1, 46-метрове дерево все ще було прямим, «мов літера I», а його стовбур сягав діаметра біля основи 105 см.Дерево було посаджено завдяки ініціативі Жана-Батиста Кольбера, міністра фінансів за часів Людовіка XIV. За наказом короля з 1669 р. у Франції було посаджено багато дубових гаїв, щоб задовольнити попит на деревину, необхідну для кораблебудування.Рішення зрубати дуб було ухвалено з міркувань безпеки. Керуюча компанія запропонує на продаж 28-метровий відрізок стовбура - «15 кубічних метрів дуже високоякісної деревини».