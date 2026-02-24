FT: Иран заключил с РФ секретную сделку по закупке ПЗРК на €500 млн

24 февраля 2026, 12:45

Иран заключил с Россией секретную сделку на сумму €500 млн на закупку тысяч современных переносных зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает Financial Times, со ссылкой на просочившиеся российские документы и источники, знакомые с условиями сделки. Отмечается, что соглашение было подписано в Москве в декабре 2025 г. Оно предусматривает поставку 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2.500 ракет «9М336». Поставки запланированы в 3 этапа в период с 2027 по 2029 гг.



Согласно источникам, контракт заключен между российским государственным экспортером вооружений «Рособоронэкспорт» и представителем Минобороны и материально-технического обеспечения ВС Ирана.