Iran International: Иран как никогда близок к созданию ядерной бомбы

14 августа 2024, 16:15

На фоне ожидаемой атаки Ирана на Израиль, Исламская Республика продвигает свою секретную программу по созданию ядерного оружия и возобновления испытаний по производству детонаторов ядерных бомб.

Об этом пишет иранский оппозиционный канал Iran International.



Отмечается, что Исламская Республика активизировала усилия по завершению цикла производства ядерного оружия, включая обогащение урана до высокой степени, производство ядерных детонационных устройств и разработку ракет, способных нести ядерные боеголовки. Согласно источнику, Иран «как никогда близок к созданию ядерной бомбы».