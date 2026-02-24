Восстановление Украины потребует более $588 млрд в течение ближайших десяти лет

Совместная оценка Всемирного банка, ЕС и ООН показывает, что эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны на 2025 год.
По состоянию на декабрь 2025-го, прямой ущерб экономике превысил $195 млрд (для сравнения: в феврале было $176 млрд).
Самые большие потребности в финансировании — у транспортного сектора ($96 млрд), энергетики ($91 млрд) и жилищного сектора ($90 млрд).
Наиболее тяжёлые разрушения — в прифронтовых регионах, прежде всего Донецкой и Харьковской областях.
В отчёте отмечается, что последствия вторжения будут ощущаться поколениями.