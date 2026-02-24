Восстановление Украины потребует более $588 млрд в течение ближайших десяти лет

24 февраля 2026, 12:15

Совместная оценка Всемирного банка, ЕС и ООН показывает, что эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны на 2025 год.

По состоянию на декабрь 2025-го, прямой ущерб экономике превысил $195 млрд (для сравнения: в феврале было $176 млрд).

Самые большие потребности в финансировании — у транспортного сектора ($96 млрд), энергетики ($91 млрд) и жилищного сектора ($90 млрд).



Наиболее тяжёлые разрушения — в прифронтовых регионах, прежде всего Донецкой и Харьковской областях.

В отчёте отмечается, что последствия вторжения будут ощущаться поколениями.