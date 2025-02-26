Общая стоимость восстановления Украины - $524 млрд — Всемирный банк

26 февраля 2025, 8:45

По данным обновленной совместной Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4), обнародованной правительством Украины, группой Всемирного банка, Еврокомиссией и ООН, по состоянию на 31 декабря 2024 года общая стоимость восстановления в Украине составляет $524 млрд в течение следующего десятилетия.

Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2024 год.



Прямой ущерб в Украине сейчас достиг $176 млрд по сравнению со $152 млрд в феврале 2024 года. Наиболее пострадавшими секторами являются жилой сектор, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.



Согласно текущей оценке, 13% общего жилого фонда было повреждено или разрушено, от чего пострадали более 2,5 млн домохозяйств. В энергетическом секторе количество поврежденных или разрушенных объектов выросло на 70% с момента проведения RDNA3, включая производство, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение.



Около 72% от общего ущерба приходится на все сектора областей, расположенных ближе всего к линии фронта (Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской), а также Киевской области.