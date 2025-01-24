Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики до 2027 года

24 января 2025, 12:45

По оценкам регулятора, реальный рост внутреннего валового продукта в 2024-м достиг 3,4%, что меньше, чем прогнозировали в банке.



Это объясняется плохим урожаем, рисками для экономики из-за боевых действий в ходе полномасштабного вторжения России в Украину и дефицитом электроэнергии из-за обстрелов инфраструктуры. Продолжение войны сдерживает возвращение беженцев, что поддерживает высокий дефицит рабочей силы, сказал Пышный.

"Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год — до 3,6%. В то же время базовый сценарий прогноза НБУ, как и раньше, предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования", — указал он.



В 2026–2027 годах Нацбанк ожидает "умеренное ускорение" экономического роста до 4% за счет инвестиций в энергетические и производственные мощности, мягкой фискальной политики и роста частного потребления на фоне увеличения доходов населения.



Сегодня же Нацбанк поднял учетную ставку c 13,5% до 14,5%. По его данным, в декабре 2024 года инфляция, вопреки прогнозам, ускорилась до 12%, обесценивание гривны продолжилось и в январе 2025-го. Пик инфляции ожидается в конце весны — начале лета, считает регулятор.