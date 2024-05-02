Через три года Россия будет беднее Туркменистана и Казахстана — прогноз МВФ

2 мая 2024, 10:45

Международный валютный фонд прогнозирует глобальное понижение уровня жизни в РФ, экономика которой уничтожается войной и санкциями.



По оценкам МВФ, сейчас Россия занимает 68-е место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

В прошлом году экономика РФ произвела $13 648 ВВП на душу населения. Это в 6 раз меньше, чем США ($81 632), вчетверо меньше, чем Германия ($52 726), и почти в 10 раз меньше, чем мировой лидер — Люксембург ($129 810).С текущими показателями Россия в мировом рейтинге находится ниже Панамы ($18 725), Аргентины ($14 024), Болгарии ($15 854) и Венгрии ($22 146).В ближайшие три года, по прогнозу МВФ, российский подушевой ВВП вырастет до $15 146, а россия откатится в восьмой десяток стран, пропустив вперед Казахстан ($15 964 ВВП к 2027) и Туркменистан ($15 517 ВВП к 2027).В дальнейшем это отставание будет только увеличиваться: к 2029 году российский ВВП на душу населения составит $15 683, казахский $18 396, туркменский $18 202.Но, судя по всему, россиян эти прогнозы не огорчают. Зачем им переживать об иллюзорном ВВП, если в Кремле (или в бункере) сидит свой натуральный ВВП. И другого такого точно нет ни у кого.