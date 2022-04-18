МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины – Георгиева

18 апреля 2022, 11:15

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", – сказала Георгиева.Директор-распорядитель МВФ добавила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.