Сколько продлится, и во сколько обойдется восстановление Украины?

Мир поддерживает Украину не только оружием – восстановление нашей страны станет едва ли не самым масштабным проектом современности.
Предварительный план восстановления нашей страны оценивается в $750 млрд, его уже разработали.
За 10 лет Украина при поддержке иностранных партнеров реализует 850 проектов в 15 разных направлениях.
На первом этапе запланировано восстановление жилья, школ, больниц.
Дальше нас ждет долгосрочная трансформация страны: восстановление инфраструктуры и масштабные энергетические проекты.