Сколько продлится, и во сколько обойдется восстановление Украины?

22 июля 2022, 12:15

Мир поддерживает Украину не только оружием – восстановление нашей страны станет едва ли не самым масштабным проектом современности.

Предварительный план восстановления нашей страны оценивается в $750 млрд, его уже разработали.



За 10 лет Украина при поддержке иностранных партнеров реализует 850 проектов в 15 разных направлениях.



На первом этапе запланировано восстановление жилья, школ, больниц.

Дальше нас ждет долгосрочная трансформация страны: восстановление инфраструктуры и масштабные энергетические проекты.