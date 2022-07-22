22 июля 2022, 12:15

Сколько продлится, и во сколько обойдется восстановление Украины?

Мир поддерживает Украину не только оружием – восстановление нашей страны станет едва ли не самым масштабным проектом современности. 

Предварительный план восстановления нашей страны оценивается в $750 млрд, его уже разработали.

За 10 лет Украина при поддержке иностранных партнеров реализует 850 проектов в 15 разных направлениях.  

На первом этапе запланировано восстановление жилья, школ, больниц. 

Дальше нас ждет долгосрочная трансформация страны: восстановление инфраструктуры и масштабные энергетические проекты.
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