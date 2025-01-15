Зеленский обсудил с Туском поставки и производство оружия

"Мы говорили сегодня с премьер-министром о нашей обороне, о поставках оружия, также о производстве оружия. Очень долго об этом подробно говорили, мы имеем значительные возможности для производства всех видов дронов, многих видов техники, которые необходимы в боях. Также артиллерии, все это может укрепить не только наш народ", — заявил президент Украины на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.
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