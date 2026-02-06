Украина и Польша будут вместе производить дроны

6 февраля 2026, 10:45

"Есть у нас договоренность о совместном производстве дронов и другого оружия — вместе мы будем это делать", — сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Сегодня во время встречи с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве он подписал "письмо о намерениях совместного производства оборонных материалов в Польше и Украине". Как сообщили в Офисе президента Украины, страны планируют работать над развитием цифровой инфраструктуры, робототехники и беспилотных систем.Туск заявил, что это письмо является "чем-то большим, чем просто вступлением к практическому сотрудничеству". "Это было нашей целью на протяжении многих месяцев, и мы приложили немало усилий, чтобы идея совместного производства вооружении и боеприпасов стала реальностью", — подчеркнул он.