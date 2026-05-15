Премьер Латвии ушла в отставку после инцидента с дронами

15 мая 2026, 12:15

Премьер Латвии Силиня решила уйти в отставку на фоне острого конфликта внутри правящей коалиции. Политический кризис обострился после скандала вокруг министра обороны и инцидентов с дронами в Латгале.

Политический кризис фактически вышел в открытую фазу после того, как входящие в коалицию «Прогрессивные» призвали президента страны начать консультации о формировании нового правительства.

Партия заявила, что нынешний кабинет министров утратил дееспособность, а дальнейшее развитие событий возможно лишь по двум сценариям - либо отставка премьера, либо голосование в Сейме о доверии правительству.



Поводом стали инциденты с дронами в Латгале. После этого Силиня заявила о намерении освободить Спрудса от должности министра обороны, сославшись на утрату доверия и проблемы в отрасли. Спрудс объявил об отставке, заявив, что берет на себя политическую ответственность и хочет избежать втягивания армии в политические конфликты. Фактически именно история с дронами стала точкой, после которой накопившиеся противоречия внутри коалиции перестали скрываться.