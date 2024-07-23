Чехия стала 16-м участником "коалиции дронов" для Украины

"Каждая страна - член коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", - подчеркнул министр обороны Латвии Спрудс.
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