23 июля 2024, 13:45

Чехия стала 16-м участником "коалиции дронов" для Украины

"Каждая страна - член коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", - подчеркнул министр обороны Латвии Спрудс.


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