23 июля 2024, 12:45

Латвия отправила более 500 дронов в Украину

"Посылка из более чем 500 дронов уже на пути в Украину", — написал министр обороны страны Андрис Спрудс. Других подробностей он не сообщил.


Оцените новость:
  • 0 оценок