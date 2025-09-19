В Латвии нашли обломок российского беспилотника "Гербера"

19 сентября 2025, 10:45

"В волости Варве Вентспилсского края был обнаружен обломок хвостовой части беспилотника, выброшенный на берег. На место происшествия выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС, чтобы провести анализ найденного объекта", — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии.

Министр обороны Андрис Спрудс подтвердил, что обломки беспилотника, выброшенные сегодня на берег, — это хвостовая часть российского дрона "Гербера". Специалисты ВВС Латвии подтвердили, что объект не является взрывоопасным.Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру обороны и министру внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, "является ли этот беспилотник тем же самым, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе"."Нашим приоритетом было укрепление восточной границы, но не менее важно защитить побережье Балтийского моря, установив необходимые датчики", — добавила она.