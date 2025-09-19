ГлавнаяНовости
19 сентября 2025, 10:45

В Латвии нашли обломок российского беспилотника "Гербера"

"В волости Варве Вентспилсского края был обнаружен обломок хвостовой части беспилотника, выброшенный на берег. На место происшествия выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС, чтобы провести анализ найденного объекта", — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии.

Министр обороны Андрис Спрудс подтвердил, что обломки беспилотника, выброшенные сегодня на берег, — это хвостовая часть российского дрона "Гербера". Специалисты ВВС Латвии подтвердили, что объект не является взрывоопасным.

Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру обороны и министру внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, "является ли этот беспилотник тем же самым, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе".

"Нашим приоритетом было укрепление восточной границы, но не менее важно защитить побережье Балтийского моря, установив необходимые датчики", — добавила она.
