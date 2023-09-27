В Латвии планируют прекратить вещание СМИ на русском языке

27 сентября 2023, 9:45

С 1 января 2026 года в Латвии должны прекратить существование общественные СМИ на русском, сообщил LSM.

С 2001-го и каждые четыре года министерство внутренних дел Латвии разрабатывает концепцию нацбезопасности.Последний такой документ был принят в 2019 году. На этой неделе кабинет министров страны одобрил проект новой концепции.Документ выслали как в Сейм, так и в канцелярию президента. Его должны принять до 1 октября, заявил замдиректора департамента отраслевой политики МВД Латвии Имант Закос.