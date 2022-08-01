1 августа 2022, 12:45

"Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию

Латвию обвиняют в нарушении условий отбора газа.

Накануне латвийская газовая компания Latvijas Gaze заявила, что покупает газ не у «Газпрома», а у других поставщиков, и за евро, а не за рубли.
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