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1 августа 2022, 12:45
"Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию
Латвию обвиняют в нарушении условий отбора газа.
Накануне латвийская газовая компания Latvijas Gaze заявила, что покупает газ не у «Газпрома», а у других поставщиков, и за евро, а не за рубли.
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