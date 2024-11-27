Австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 млн евро – Reuters

27 ноября 2024, 10:15

По данным источников агентства, OMV конфисковала поставки газа за октябрь на сумму 230 млн евро в качестве оплаты по решению выигранного ею против «Газпрома» арбитража.

Отмечается, что это стало первым случаем, когда клиент из ЕС не заплатил «Газпрому» за ранее полученный газ.«Внезапное прекращение отношений “Газпрома” и OMV стало ударом по давнему экономическому и политическому влиянию “Газпрома” в Центральной Европе», - отмечает Reuters.Несмотря на то, что другие члены ЕС в 2022 перешли на импорт газа из Норвегии, США и Катара, Австрия оставалась одним из самых лояльных клиентов российского газового монополиста.Кроме того, крупные газовые хранилища Австрии были опорным пунктом «Газпрома» в Центральной Европе.Однако в последнее время отношения стали напряженными.Прекращение поставок газа дает OMV возможность заявить, что «Газпром» тем самым нарушил действующие до 2040 года контракты, включающие невыгодный для Австрии пункт «бери или плати».Согласно ему, компания должна была платить за поставленный газ, даже если не забирала его.