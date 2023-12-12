12 декабря 2023, 8:15

Латвийскую компанию заподозрили в поставках в Россию электроники для войны

В Латвии возбудили уголовное дело против поставщиков, которых подозревают в нарушении санкций против страны-агрессора РФ.



Как заявили в латвийской службе безопасности, полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что латвийская компания поставила электронные компоненты, используемые в производстве товаров военного назначения, одной из российских компаний на сумму более полумиллиона евро.

