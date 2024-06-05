Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС

5 июня 2024, 13:45

Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США приняла (за-247, против-155) законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за проведение им расследований в отношении США и их союзников.

Санкции предусматривают отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с лицами, попавшими в санкционный лист.Законопроект будет передан в Сенат (верхняя палата Конгресса) для последующего утверждения. Белый дом уже заявил, что не поддержит вышеупомянутый документ.20 мая прокурор МУС Хан потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля Нетаниягу, министра обороны Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.