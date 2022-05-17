В Латвии заблокируют "Вконтакте" и "Одноклассники"

17 мая 2022, 14:15

В связи с санкциями, принятыми Европейским союзом, на территории Латвии будет ограничен доступ к сетям «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).О принятом решении в Twitter сообщил глава совета Ивар Аболиньш. Физически платформы заблокируют на следующей неделе.Решение принято, поскольку в распоряжении НСЭСМИ есть информация: платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. В отношении этих лиц в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.