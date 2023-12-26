26 декабря 2023, 8:45

Кремль хочет создать на базе "ВКонтакте" "убийцу YouTube" — "Медуза"

Российские власти поддерживают создание на базе российской соцсети "ВКонтакте" (VK) видеохостинга, который в будущем мог бы заменить YouTube, если его все-таки решат заблокировать, выяснило издание.



"Убийцей YouTube" должна стать платформа "VK Видео", которая появилась 2021 году.



Отвечает за проект Степан Ковальчук — внук главы Курчатовского института михаила ковальчука, который, как отметило издание, входит в ближний круг президента страны-агрессора РФ Путина.

