В РФ могут заблокировать YouTube уже этой осенью

Об этом заявил путинский карманный "правозащитник" игорь ашманов. Обоснование закрытия будет в угрозе для детей и в размещении "фейков" о российской армии.
По мнению ашманова, к осени главный видеохостинг заменят площадки Rutube и видео Вконтакте.
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