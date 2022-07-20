20 июля 2022, 13:15

В РФ могут заблокировать YouTube уже этой осенью

Об этом заявил путинский карманный "правозащитник" игорь ашманов. Обоснование закрытия будет в угрозе для детей и в размещении "фейков" о российской армии.



По мнению ашманова, к осени главный видеохостинг заменят площадки Rutube и видео Вконтакте.

